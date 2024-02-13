Иева Бранте объявила о помолвке ​​с молодым возлюбленным

Депутат Рижской думы, юрист Иева Бранте выходит замуж в третий раз, пишет журнал Privātā Dzīve.
Избранник Иевы Бранте - учитель танцев и преподаватель математики Марис Гунарс Дзенис, который младше ее более чем на десять лет.
Бранте подтвердила журналу, что предложение руки и сердца было сделано в ноябре прошлого года - в годовщину их совместной жизни.
Свадьба запланирована в этом году.
За плечами у Иевы Бранте уже два брака. С первым мужем она начала жить вместе в очень раннем возрасте - ей тогда было всего 16 лет. Уже через год на свет появилась дочь Сандра Санта. Однако спустя девять лет брак распался. Второй раз Иева пошла к алтарю в 2007 году и в интервью рассказала, что мужа Айвара ей послала Вселенная. Однако через пару лет их с супругом пути разошлись. Причина - разный ритм жизни и несовместимость.
Подробности читайте в номере Privātā Dzīve от 13 февраля!
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