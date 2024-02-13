Масштабный рейд полиции и CSDD: несколько машин лишились номеров, пойманы и пьяные водители

Так, в ночь с 9 на 10 декабря сотрудники Госполиции вместе с представителями CSDD у Вантового моста в Риге провели ранее запланированную проверку технического состояния транспортных средств. За несколько часов было проверено порядка 900 автомобилей, у 63 из которых полиция констатировала различные нарушения правил дорожного движения. Кроме того, несколько машин находились в непригодном для движения состоянии и не могли продолжать участие в дорожном движении: у девяти были сняты номера, у семи - аннулированы техосмотры.

Наибольшее число нарушений было связано с тем, что водители управляли автомобилем без прав - таких водителей было 22, причем 12 из них - курьеры по доставке еды. Кроме того, было констатировано 17 водителей, которые управляли транспортным средством, оснащенным несоответствующими зимними шинами - шинами с протектором, не подходящим для зимней езды.

В ходе проверок полиция также выявила несколько водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения - в трех случаях концентрация алкоголя не превышала 1,5 промилле, и у водителей были права, поэтому полиция начала административные процессы. В одном случае водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, в связи с чем полиция возбудила уголовное дело.

В ходе проверки было также выявлено и 20 других нарушений правил дорожного движения, например, было констатировано несколько автомобилей, уровень шума которых превышал установленный законодательством или производителем, три автомобиля, тонировка стекол которых не соответствовала законодательству, также были констатированы агрессивное вождение, автомобиль, оборудованный устройством (антирадаром), которое может обнаруживать сигналы, подаваемые устройствами контроля скорости или мешать их работе, и другие нарушения правил дорожного движения. По всем этим правонарушениям Госполиция начала административные процессы.

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