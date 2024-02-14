Видео ⟩ Разработан цифровой двойник Риги

Видео: Векторная 3D-модель Риги

Опубликованная на портале 3D-модель Риги позволяет виртуально рассмотреть территории 14 кварталов исторического центра города и застроенной охранной зоны. Векторная 3D-модель также представляет собой упрощенную геометрию зданий.

"Это виртуальная модель столицы, с помощью которой можно легко и быстро просмотреть объекты города, и это основа для разработки цифрового двойника Риги", - объяснила Диана Корбе, руководитель отдела геоматики Департамента городского развития Рижского самоуправления.

Она отметила, что, следуя последним тенденциям в Европе и странах Балтии, в 2021 году началась работа по разработке фотореалистичной векторной 3D-модели города в высоком разрешении.

3D-модель реальности опубликована для 14 кварталов - Старый город, центр, район Петерсалы - Андрейсалы, Браса, Болдерая, Яунмилгравис, Межапарк, Московский форштадт, Саркандаугава, Сканстес, Вецаки, Вецдаугава, Вецмилгравис, культурно-исторический комплекс Зиемельблазма.

Из-за большого объема данных модель реальности публикуется постепенно. Планируется, что процесс завершится в первой половине этого года, когда 3D-модель реальности дополнится охраняемыми территориями в Пардаугаве и на правом берегу Даугавы.