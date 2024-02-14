Видео ⟩ Разработан цифровой двойник Риги

В продолжение работы по созданию геопространственного цифрового двойника административной территории Риги на портале georiga.eu была создана трехмерная (3D) реальность высокого разрешения и векторная 3D-модель Риги, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Видео: Векторная 3D-модель Риги
Опубликованная на портале 3D-модель Риги позволяет виртуально рассмотреть территории 14 кварталов исторического центра города и застроенной охранной зоны. Векторная 3D-модель также представляет собой упрощенную геометрию зданий.
"Это виртуальная модель столицы, с помощью которой можно легко и быстро просмотреть объекты города, и это основа для разработки цифрового двойника Риги", - объяснила Диана Корбе, руководитель отдела геоматики Департамента городского развития Рижского самоуправления.
Она отметила, что, следуя последним тенденциям в Европе и странах Балтии, в 2021 году началась работа по разработке фотореалистичной векторной 3D-модели города в высоком разрешении.
3D-модель реальности опубликована для 14 кварталов - Старый город, центр, район Петерсалы - Андрейсалы, Браса, Болдерая, Яунмилгравис, Межапарк, Московский форштадт, Саркандаугава, Сканстес, Вецаки, Вецдаугава, Вецмилгравис, культурно-исторический комплекс Зиемельблазма.
Из-за большого объема данных модель реальности публикуется постепенно. Планируется, что процесс завершится в первой половине этого года, когда 3D-модель реальности дополнится охраняемыми территориями в Пардаугаве и на правом берегу Даугавы.
Муниципалитет заявляет, что трехмерная модель реальности дает возможность увидеть реалистичную картину городской среды и провести анализ. Например, модель можно использовать для визуализации и моделирования новых строительных идей в виртуальной среде, что особенно важно для инвесторов. На карте можно просмотреть каждое рижское здание, двор, добавить проекты зданий и увидеть, как образуются тени в разное время суток и при разной погоде, а также оценить, как запланированная архитектура здания впишется и будет выглядеть в городской среде.
Также 3D-модель в цифровом виде отражает рельеф земной поверхности, что в дальнейшем может быть интегрировано в различные компьютерные программы.
Такое техническое решение чаще всего используется для выполнения расчетов и моделирования ситуаций, связанных с водными потоками и наводнениями. Например, прогнозирование наводнений может определить, какие районы будут затоплены первыми при заданном повышении уровня воды.
Цифровой двойник города чаще всего используется при градостроительном планировании и мониторинге строительных процессов, поскольку обследовать и контролировать всю территорию города физически невозможно. Муниципальные служащие могут просматривать здания, парки, улицы и определять высоту зданий на 3D-картах за несколько секунд.
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