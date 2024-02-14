Видео ⟩ Программа выясняет, почему новые электрички не были защищены от вандализма

Технические проблемы, отмена рейсов, нехватка мест для велосипедов - это, оказывается, не единственные несчастья, постигшие новые электропоезда. Два поезда подверглись акту вандализма, причем произошло это ночью на охраняемой территории, где ведется видеонаблюдение. Программа 4. studija отправился выяснить подробности произошедшего.
Компания Pasažieru vilciens заверяет, что новые электропоезда застрахованы и от подобных случаев вандализма. Но какой ущерб может составить нарисованное граффити? Сигита Звиедре, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Pasažieru vilciens, рассказала программе, что один поезд был раскрашен в прошлом году, когда он еще находился во владении Škoda Vagonka.
На прошлой неделе на двух поездах были нарисованы граффити на площади 28 и 46 квадратных метров. Оценка ущерба колеблется от 700 до 1200 евро.
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Видео: Сюжет программы 4. studija
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