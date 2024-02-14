Видео ⟩ Программа выясняет, почему новые электрички не были защищены от вандализма

Компания Pasažieru vilciens заверяет, что новые электропоезда застрахованы и от подобных случаев вандализма. Но какой ущерб может составить нарисованное граффити? Сигита Звиедре, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Pasažieru vilciens, рассказала программе, что один поезд был раскрашен в прошлом году, когда он еще находился во владении Škoda Vagonka.