Россиянам начали отказывать в ремонте китайских автомобилей

"К нам обратился владелец Geely Monjaro, у него сломалась кнопка открытия багажника. Дилеры в Санкт-Петербурге отказались решать проблему, сославшись на то, что программное обеспечение не видит "серые" автомобили", - рассказал член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Geely Motors Russia объяснила отказы официальных дилеров тем, что диагностические серверы российского оборудования не содержат данных об автомобилях, выпускаемых для авторынков других стран.

"Например, в автомобиле Geely Monjaro более 60 блоков управления системами. Многие блоки, используемые для китайского рынка и для глобальных версий автомобилей, отличаются, и диагностическая система, которой пользуются российские дилеры, не способна ими управлять и диагностировать", - указали в компании Geely Motors Russia.

Проблема коснулась и китайских автомобилей Exeed премиум-класса.

"Моя модель была привезена параллельным импортом. Я обратился к дилеру за техобслуживанием, но мне отказались, сославшись на запрет представительства марки", - сказал владелец китайского автомобиля.

Из общего объема всех регистраций транспортных средств 13% составляют автомобили, ввозимые методом параллельного импорта. В октябре 2023 года Минпромторг России запретил "серый" ввоз в страну автомобилей тех марок, которые официально работают в России.

Обслужить автомобиль параллельного импорта может любой официальный дилер, но в этом случае гарантия не выдается. Кроме того, сами дилеры продолжают продавать автомобили, которые они ранее завезли параллельным импортом.

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