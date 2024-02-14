Латвию могут принять в Международное энергетическое агентство. Что это даст стране?

Во вторник, 13 февраля, в Париже началось заседание министров стран-членов МЭА, на котором обсуждаются актуальные события энергетической политики и будущее развитие МЭА. Латвию на встрече представляет министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Как указывает министерство, членство в МЭА позволит Латвии укрепить национальную энергетическую безопасность и защиту национальных интересов, сотрудничая не только со странами ЕС, но и, например, с США и Японией.

Участие Латвии в работе МЭА также позволит усилить аналитическую работу в области энергетики, используя данные, прогнозы, анализы и рекомендации, доступные членам агентства.

Как отметил Мелнис, Латвия проделала большую работу, чтобы добиться вступления в МЭА - провела переговоры, неоднократно принимала у себя делегацию МЭА, которая всесторонне анализировала энергетическую политику страны и оценивала готовность Латвии к членству.

В этом процессе МКЭ сотрудничало с Министерством экономики, которое отвечает за вопросы, связанные с нефтью и нефтепродуктами.

МЭА - независимая межправительственная организация, штаб-квартира которой находится в Париже. Членами МЭА является 31 государство, в том числе почти все страны Организации экономического сотрудничества и развития.

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