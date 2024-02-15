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Фото ⟩ Роскошные букеты, алые сердца и поцелуи: звезды в День святого Валентина

rus.tvnet.lv
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Фото: Instagram/ коллаж TVNET

Рассказываем, чем занимались знаменитости 14 февраля!

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Латвийская певица и блогер Mar Li и ее необычное поздравление 

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Элина Зуте (экс-Пакалне) и поцелуи

Романтическое настроение от Christeendoll

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