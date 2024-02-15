Фото ⟩ Роскошные букеты, алые сердца и поцелуи: звезды в День святого Валентина

Рассказываем, чем занимались знаменитости 14 февраля!
Илья Прусикин сделал оригинальное поздравление
Антон Долин поделился поцелуем с супругой
Элина Глузунова в страстном образе
София Стужук и ее романтичный муж
Латвийская певица и блогер Mar Li и ее необычное поздравление
14 февраля Вера Брежнева на обложке журнала ELLE
Романтика Татьяны Мингалимовой
Эмилс Балцерис с женой
Элина Зуте (экс-Пакалне) и поцелуи
Романтическое настроение от Christeendoll
Кашерс наслаждался морем и солнцем
Романтичный Маркус Рива в сериале
Ким Кардашьян была в музее
Настя Каменских желает всем помнить о любви
Воздушная Ирина Шейк
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