Ситуация на фронте сложная и напряженная, признает Сырский

"Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов", - сказано в заявлении главкома.

"Совместно [с министром обороны] проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности наших войск. По результатам работы принял ряд важных решений, направленных на усиление боевых способностей наших воинских частей и предупреждение действий врага", - добавил Сырский.

Как заявил главнокомандующий, они, вместе с министром обороны Рустемом Умеровым, выслушали командиров бригад и тактических групп, которые "осуществляют оборонительные мероприятия в крайне сложных условиях", и вместе проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности обороняющихся.

"По результатам работы принял ряд важных решений, направленных на усиление боевых способностей наших воинских частей и предупреждение действий врага", - сказал Сырский.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить проникновения противника вглубь нашей территории и удержать занятые позиции", - подчеркнул главнокомандующий.

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