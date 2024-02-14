Рождаемость в прошлом году упала на 11,5%

В 2023 году в Латвии родились 7223 мальчика и 6898 девочек.

Умерло в прошлом году 27 724 человека, что на 9,8% или 3007 меньше 2022 года (30 731 человек).

Таким образом, количество умерших в прошлом году в два раза превысило количество новорожденных. Естественный прирост населения Латвии остается отрицательным с 1990 года.

В 2023 году в Латвии зарегистрированы 10 762 брака, что на 9,2% меньше, чем в предыдущем году.

1 января 2024 года население страны составляло 1,873 млн человек, что на 18,5 тыс. меньше начала 2023 года.

Как сообщалось, уже в 2022 году в Латвии была зарегистрирована самая низкая рождаемость за последние 100 лет - 15 954 новорожденных.

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