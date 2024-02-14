Парадниекс: государство осуществляет экономическое насилие в отношении женщин с детьми

Он сказал, что нынешнее правительство является правительством лозунгов - оно выступает с громкими лозунгами вроде обещаний бороться с насилием и принимает "некую мистическую конвенцию", но вместо этого само осуществляет экономическое насилие над женщинами и семьями, которые были бы готовы воспитывать детей.

Парадниекс считает, что действующей власти даже выгодно, чтобы в Латвии рождалось меньше детей, потому что тогда остается больше денег на другие расходы.

Политик напомнил, что под его руководством "по всем канонам" была разработана долгосрочная стратегия воспроизводства нации, но на этом фактически все и закончилось.

Стратегия не была реализована, хотя были собраны необходимые данные и проведены различные мероприятия, исследования, даже обозначено, где можно было бы взять средства для улучшения финансового положения семей с детьми.

Единственной хорошей работой правительства Эвики Силини в области демографии Парадниекс считает повышение размера пособия по уходу за ребенком "до более-менее приличного уровня", а все остальные хорошие идеи в этой сфере были "отброшены".

Политик подчеркнул, что в нынешних условиях женщинам Латвии экономически невыгодно иметь детей.

Например, у женщины, работавшей за минимальную заработную плату в 700 евро, при выходе в декретный отпуск доход падает на 109 евро, а у женщины, которая зарабатывает около 1100 евро "на руки", после рождения ребенка доход снижается на 270 евро в месяц.

"Это экономическое насилие, реализуемое на государственном уровне", - подчеркнул Парадниекс.

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