"Звонок другу": Галкин поделился свежим снимком Примадонны

74-летняя Алла Борисовна на фото сидит в элегантном белом вязаном свитере и светлых джинсах. В левой руке она держит телефон, а в правой - сигарету.

В комментариях подписчики обрадовались свежему снимку Примадонны, отметив, что она давно не появлялась в соцсетях.

Ранее Максим Галкин поделился с подписчиками видео, на котором он с сыном Гарри собирает конструктор из 5000 деталей. На фоне Лиза играет с мамой в карты. Слышен голос Аллы Пугачевой. Ролик снят в уютной домашней обстановке. В кадр даже попал четвероногий питомец семьи - черная собака Роки.

Напомним, в декабре российский юморист Максим Галкин выступил на юбилее миллионера Юлия Круминьша, где исполнил песню группы Prāta Vētra на латышском языке.

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