Видео ⟩ Жителей ОАЭ удивила буря с сильным градом

Хотя это может показаться неожиданным, подобные ледяные бури в таком регионе вполне могут случиться, говорит редактор службы погоды BBC Элизабет Риццини. Однако это все еще нетипично.

"Похоже, что над регионом передвигается атмосферный фронт, что сделало погоду очень нестабильной - этого оказалось достаточно, чтобы вызвать ливни с градом. Обычно воздушные массы по мере приближения к региону нагреваются, но не в этот раз, - объясняет Риццини. - Мы не можем сказать, что один этот инцидент связан с изменением климата, но знаем, что в условиях все более теплого климата в атмосфере может быть намного больше влаги, что может увеличить риск экстремальных погодных явлений".