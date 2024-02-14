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Видео ⟩ Жителей ОАЭ удивила буря с сильным градом

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Жителей ОАЭ удивила буря с сильным градом
Жителей ОАЭ удивила буря с сильным градом Фото: Reuters/ScanPix

Жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), живущие в типично засушливом регионе, поделились в социальных сетях видеороликами и фотографиями непривычно сильных ливней с градом. Британская телерадиокомпания BBC объясняет нетипичное явление.

Град повредил дома и разбил автомобили. В Дубае запечатлели также затопленные улицы.

Хотя это может показаться неожиданным, подобные ледяные бури в таком регионе вполне могут случиться, говорит редактор службы погоды BBC Элизабет Риццини. Однако это все еще нетипично.

"Похоже, что над регионом передвигается атмосферный фронт, что сделало погоду очень нестабильной - этого оказалось достаточно, чтобы вызвать ливни с градом. Обычно воздушные массы по мере приближения к региону нагреваются, но не в этот раз, - объясняет Риццини. - Мы не можем сказать, что один этот инцидент связан с изменением климата, но знаем, что в условиях все более теплого климата в атмосфере может быть намного больше влаги, что может увеличить риск экстремальных погодных явлений".

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