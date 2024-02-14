Видео ⟩ Жителей ОАЭ удивила буря с сильным градом

Жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), живущие в типично засушливом регионе, поделились в социальных сетях видеороликами и фотографиями непривычно сильных ливней с градом. Британская телерадиокомпания BBC объясняет нетипичное явление.
Град повредил дома и разбил автомобили. В Дубае запечатлели также затопленные улицы.
Heavy hail passed through the UAE and Oman— S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 12, 2024
The video shows hail in Al Ain and Al Marahaniya in the UAE and hail in the city of Al Buraimi in the province of Wilayah, Oman. pic.twitter.com/VmSnOcKVT6
Хотя это может показаться неожиданным, подобные ледяные бури в таком регионе вполне могут случиться, говорит редактор службы погоды BBC Элизабет Риццини. Однако это все еще нетипично.
"Похоже, что над регионом передвигается атмосферный фронт, что сделало погоду очень нестабильной - этого оказалось достаточно, чтобы вызвать ливни с градом. Обычно воздушные массы по мере приближения к региону нагреваются, но не в этот раз, - объясняет Риццини. - Мы не можем сказать, что один этот инцидент связан с изменением климата, но знаем, что в условиях все более теплого климата в атмосфере может быть намного больше влаги, что может увеличить риск экстремальных погодных явлений".
UAE 🇦🇪 Residents wake up to thunderstorms and streets covered with Hail of golf ball size 🤷♂️#uae_news pic.twitter.com/73ymJKHNBn— The Voice Of Citizens®️ (@TVOCNews) February 12, 2024
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