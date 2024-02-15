Без медицинской помощи не обошлось: мать восьмерых детей рассказала, как ей далось рождение близнецов

В начале прошлого года у жительницы Эстонии Майлис Репс родились близнецы, но им потребовалась медицинская помощь, чтобы появиться на свет. "С последними детьми мое тело реагировало совершенно по-другому, лишь с помощью поддержки медиков малышей удалось сохранить, потому что это были близнецы", - призналась Репс программе Impulss на ETV. Эту историю пересказывает портал Limon.ee.