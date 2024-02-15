Чт, 15.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Без медицинской помощи не обошлось: мать восьмерых детей рассказала, как ей далось рождение близнецов

Limon.ee
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Майлис Репс со своим малышом.
Майлис Репс со своим малышом. Фото: «Täistund»

В начале прошлого года у жительницы Эстонии Майлис Репс родились близнецы, но им потребовалась медицинская помощь, чтобы появиться на свет. "С последними детьми мое тело реагировало совершенно по-другому, лишь с помощью поддержки медиков малышей удалось сохранить, потому что это были близнецы", - призналась Репс программе Impulss на ETV. Эту историю пересказывает портал Limon.ee.

Вечером во вторник, 13 февраля, на канале ETV в передаче Impulss говорили о том, почему в прошлом году в Эстонии снизилась рождаемость. По мнению политика и матери восьмерых детей Майлис Репс, падение рождаемости объясняется рядом факторов.

"У нас стало меньше молодых людей, рожающих детей, есть эмиграция. Особенно много уезжает умных, успешных и образованных женщин. Мир открыт, люди могут учиться и работать за пределами Эстонии", - сказала Репс в интервью программе.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх