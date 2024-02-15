Утром в четверг условия езды затруднены почти по всей Латвии

Осложнены условия езды по главным автодорогам страны - на участке Таллиннского шоссе (А1) от Берги до станции Звейниекциемс, на Видземском шоссе (А2), на участках Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяны до Валмиеры и от Стренчи до Валки, на Рижских окружных дорогах (А4 и А5), на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Риги до Извалды, на Бауском шоссе (А7), на Елгавском шоссе (А8), на участке Лиепайского шоссе (А9) от Риги до перекрестка на Апшупе, на участках Вентспилсского шоссе (А10) от Риги до Кудры и от Стразде до Усмы, на Резекненском шоссе (А12), на автодороге граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13), на Даугавпилсской окружной дороге (А14), на Резекненской окружной дороге (А15) и на автодороге Тинужи - Кокнесе (Р80).