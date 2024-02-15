Утром в четверг условия езды затруднены почти по всей Латвии

Утром в четверг снег и гололедица на большей части территории Латвии затрудняют езду по главным и региональным автодорогам страны, сообщает агентство LETA.
Заснеженные участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий езды к работам по содержанию дорог привлечены 122 единицы зимней техники.
Осложнены условия езды по главным автодорогам страны - на участке Таллиннского шоссе (А1) от Берги до станции Звейниекциемс, на Видземском шоссе (А2), на участках Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяны до Валмиеры и от Стренчи до Валки, на Рижских окружных дорогах (А4 и А5), на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Риги до Извалды, на Бауском шоссе (А7), на Елгавском шоссе (А8), на участке Лиепайского шоссе (А9) от Риги до перекрестка на Апшупе, на участках Вентспилсского шоссе (А10) от Риги до Кудры и от Стразде до Усмы, на Резекненском шоссе (А12), на автодороге граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13), на Даугавпилсской окружной дороге (А14), на Резекненской окружной дороге (А15) и на автодороге Тинужи - Кокнесе (Р80).
На региональных автодорогах движение осложнено по всей стране, за исключением округи Краславы, Кулдиги, Лиепаи и Салдуса.
Водители должны соблюдать особую осторожность, двигаться со скоростью, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и держать безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей.
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