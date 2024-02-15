Пожар на улице Унияс в Пурвциемсе: семь человек эвакуировались сами, одному помогли спасатели

В 17:45 был получен вызов на улицу Унияс в Риге, где на первом этаже двухэтажного жилого дома под печью для отопления загорелся пол на площади в шесть квадратных метров. До прибытия VUGD из дома эвакуировались семь человек, в свою очередь еще одного человека эвакуировали спасатели. В 19:09 пожар был ликвидирован.