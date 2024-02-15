Пожар на улице Унияс в Пурвциемсе: семь человек эвакуировались сами, одному помогли спасатели

В среду пожарные помогли человеку эвакуироваться из небольшого пожара в Пурвциемсе, в Риге, сообщает агентство LETA.
В 17:45 был получен вызов на улицу Унияс в Риге, где на первом этаже двухэтажного жилого дома под печью для отопления загорелся пол на площади в шесть квадратных метров. До прибытия VUGD из дома эвакуировались семь человек, в свою очередь еще одного человека эвакуировали спасатели. В 19:09 пожар был ликвидирован.
Вчера спасатели также реагировали на вызовы, в которых горели крыша, межэтажное перекрытие, сажа в дымоходах четырех зданий, грузовик с древесиной и стоящий рядом с ним грузовик, три автомобиля, печь, непотушенная подгоревшая пища и мусор.
Всего за прошедшие сутки VUGD получила 34 вызова - 10 на тушение пожаров, 19 - на спасательные работы, а пять вызовов оказались ложными.
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