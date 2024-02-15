Видео с гольфом на рижских дорогах вызвало смех в соцсетях

В своем блоге Рутулис показал, как играет в гольф с клюшкой и мячом прямо на рижских улицах.

"Пока поля для гольфа закрыты на зимний сезон, мы подходим к делу творчески. Спасибо Рижскому самоуправлению за то, что есть такие места, где можно поиграть!" - написал создатель контента, намекнув, что подобные видео с улиц столицы будет публиковать и впредь.

@ingus_r Kamēr laukumi uz ziemas sezonu ciet, pieejam lietai radoši. Paldies Rīgas pašvaldībai, ka ir tādas vietas kur iespējams uzspēlēt. 👏🏌️‍♂️ ♬ original sound - tay

В комментариях Рутулис пошутил, что у него есть идея провести турнир в Земитаны. "В радиусе 100 метров есть два отличных поля по 18 лунок".

"В новостях сообщают, что, мол, никто не думает об обычных людях. Но когда гольф был так доступен каждому, как сейчас?" - написал мужчина.

"Вначале в качестве инвентаря можно использовать гальку и деревянную палку, подобранную во дворе, или экипироваться на суповой кухне".

Видео вызвало ажиотаж у тиктокеров: ролик быстро набрал почти 45 тысяч просмотров.

"Ха-ха, отлично! Сообщаю, что и в Валмиере тоже есть отличные дороги для гольфа!", "Спасибо нашему правительству за такой подарок!", "С нетерпением жду новых лунок!", "С юмором полный порядок!", "Как мило со стороны нашего самоуправления, надо попробовать…" - такие комментарии звучали под видео.

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