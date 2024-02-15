В ночь на 27 мая 2023 года полиция получила вызов в связи с тем, что в Золитуде, на улице Александра Биезиня, в одной из квартир во время совместного употребления алкогольных напитков и наркотических веществ между двумя мужчинами возник конфликт, в результате чего один из них зарезал своего знакомого 1985 года рождения.

Очевидец конфликта, который в тот момент находился в квартире, вызвал полицию и Службу неотложной медицинской помощи.

Там же в квартире полиция по подозрению в совершении упомянутого преступления задержала гражданина России 1979 года рождения. У задержанного мужчины закончился ВНЖ в Латвии. Ранее он был судим за совершенные в России преступления.

Подозреваемый гражданин России по-прежнему находится под стражей. За употребление наркотических веществ к нему уже применено административное наказание.

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