В Адажи водитель после ДТП пытался избежать ответственности. И попал в еще большие неприятности

Несоблюдение дистанции во время приближения к ротационному кольцу в очередной раз обернулось для водителя Chevrolet неприятностями - мужчина врезался в ехавшую навстречу Toyota.

Повреждения у автомобилей были незначительными, однако поведение водителя Chevrolet показалось подозрительным, поэтому, чтобы проверить, не сел ли он за руль пьяным, на место происшествия прибыл экипаж муниципальной полиции Адажи.

"Прибыв на место, сотрудники полиции констатировали, что мужчина ранее попадал в поле зрения полиции", - рассказал старший инспектор муниципальной полиции Адажского края Дайнис Мейя.

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