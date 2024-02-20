"Мне 25, а мой фильм уже в прокате": латвийский режиссер и сценарист Рихард Ромуш

"Выбрав Данте на главную роль, я понимал, что нам надо будет много работать, но ничего страшного, мы хотели достичь результата, и я думаю, что у нас получилось! Что касается остальных, в целом был важен типаж. Так как персонажи фильма очень разные между собой, поэтому пришлось искать то, что для кого окажется ближе, после оттачивали характер и саму роль", - объяснил режиссер.