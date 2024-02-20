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"Мне 25, а мой фильм уже в прокате": латвийский режиссер и сценарист Рихард Ромуш

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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"В 15 лет я сказал себе и поставил цель, что до 25 лет хочу снять большое кино. Сейчас мне 25, а мой фильм в прокате", - говорит латвийский режиссер и сценарист Рихард Ромуш. 14 февраля его романтическая комедия Gandrīz vecpuisis ("Почти холостяк") стартовала в кинопрокате и доступна в кинотеатрах по всей Латвии. 

В главных ролях снялись Данте Пецолли (Dante Pecolli), Рудольф Козловскис (Rūdolfs Kozlovskis), Монта Карклиня (Monta Kārkliņa), Криста Хотулева (Krista Hotuļeva) и Янис Яранс (Jānis Jarāns).

Рихард отметил, что выбор актеров давался несложно, но были критерии - интересная внешность, характер, манеры, а также в целом сам типаж.

"Выбрав Данте на главную роль, я понимал, что нам надо будет много работать, но ничего страшного, мы хотели достичь результата, и я думаю, что у нас получилось! Что касается остальных, в целом был важен типаж. Так как персонажи фильма очень разные между собой, поэтому пришлось искать то, что для кого окажется ближе, после оттачивали характер и саму роль", - объяснил режиссер. 

Галерея: Премьера романтической комедии Gandrīz vecpuisis ("Почти холостяк") в кинотеатре Forum Cinemas.

25-летний Рихард Ромуш является не только режиссером картины, но и автором сценария: "Я никогда не прошу помощи для того, чтобы написать сценарий. Что касается этого фильма - изначально у меня была мысль, идея и цель написать фильм без пошлости, потому что пошлость - это...

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