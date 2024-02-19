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Не упусти возможность встретиться с авторами TVNET+

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TVNET GRUPA запускает новый проект под названием "TVNET+ virtuve"
TVNET GRUPA запускает новый проект под названием "TVNET+ virtuve" Фото: TVNET GRUPA

Зачастую, когда читаешь новости о событиях в Латвии и мире, интервью, мнения и жизненные истории, сам рассказчик остается на втором плане. По сути, это не только закономерно, но и правильно, ведь событие и сама история всегда важнее автора или документалиста. Однако часто читатель хочет узнать - кто же на самом деле этот человек по ту сторону? И о чем сотрудники новостного портала говорят на кухне?

Именно поэтому мы решили запустить новый, можно сказать, неформальный проект - беседы с читателями под названием TVNET+ virtuve.

Мероприятие TVNET+ virtuve - это онлайн-общение с авторами TVNET+ на платформе Zoom.

Приглашаем как подписчиков платного контента, так и тех, кому не понятно, зачем это вообще нужно!

У участников беседы будет возможность не только познакомиться с нашими журналистами в режиме онлайн и послушать истории из их опыта, но и задать авторам интересующие вопросы. Вопросы, которые в противном случае, возможно, остались бы без ответа за кадром.

Не страшно ли ехать делать репортажи из зон военных конфликтов? Каково это - когда становишься самым большим врагом всех пенсионеров страны? Как не быть слишком эмоциональным, записывая душераздирающие истории из жизни людей? Как сохранить самообладание и профессионализм, интервьюируя Лиану Лангу о языковых вопросах в Латвии?

В первой беседе TVNET+ virtuve примут участие публицист Томс Лусис, автор мультимедийных историй и режиссер кинопроектов Янис Вингрис, редактор раздела Cilvēks портала Apollo.lv Иева Райскума, а также журналист и редактор RUS TVNET Артем Липин. Модерировать беседу будет главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис.

Авторы TVNET+ коротко о себе:

Томс Лусис: "Я стараюсь рассмотреть самые разные темы, провокационно жонглировать неудобными фактами и вопросами, пролить свет на бессмыслицу, предлагая свое видение этого всего и призывая смотреть чуть дальше какого-либо очередного громкого заявления. Я аккредитованный лайф-коуч и рукоположенный священник в США".

Янис Вингрис: "Рад представиться. Янис Вингрис. Я автор мультимедийных историй и режиссер кинопроектов. Специализируюсь на создании репортажей и историй из зон конфликтов, новостях в военной сфере и различных событиях в Латвии".

Иева Райскума: "Меня зову Иева Райскума, я редактор раздела Cilvēks портала Apollo.lv. Вообще на портале Apollo.lv - все о человеке. Человек в новостях - это наш девиз. Нам важно не потерять в событиях человека. Об этом я и пишу".

Артем Липин: "Я Артем Липин, журналист RUS TVNET. Пишу о латвийской политике, о социальных проблемах, о ценностях диалога и иногда - о "Евровидении" и "Оскарах". Беседовал как с Лианой Лангой, так и с Айнаром Шлесерсом и Tik-Tok-блогером Intrisha. Стараюсь, чтобы читать вам было столь же интересно, как мне - писать".

Первая беседа серии TVNET+ virtuve состоится 29 февраля в 19:00.

Участие - по предварительной заявке, а число мест ограничено, поэтому призываем не откладывать это на последний момент.

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