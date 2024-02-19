Не упусти возможность встретиться с авторами TVNET+

Зачастую, когда читаешь новости о событиях в Латвии и мире, интервью, мнения и жизненные истории, сам рассказчик остается на втором плане. По сути, это не только закономерно, но и правильно, ведь событие и сама история всегда важнее автора или документалиста. Однако часто читатель хочет узнать - кто же на самом деле этот человек по ту сторону? И о чем сотрудники новостного портала говорят на кухне?