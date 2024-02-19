Не упусти возможность встретиться с авторами TVNET+

Авторы TVNET+ коротко о себе:
Томс Лусис: "Я стараюсь рассмотреть самые разные темы, провокационно жонглировать неудобными фактами и вопросами, пролить свет на бессмыслицу, предлагая свое видение этого всего и призывая смотреть чуть дальше какого-либо очередного громкого заявления. Я аккредитованный лайф-коуч и рукоположенный священник в США".
Янис Вингрис: "Рад представиться. Янис Вингрис. Я автор мультимедийных историй и режиссер кинопроектов. Специализируюсь на создании репортажей и историй из зон конфликтов, новостях в военной сфере и различных событиях в Латвии".
Иева Райскума: "Меня зову Иева Райскума, я редактор раздела Cilvēks портала Apollo.lv. Вообще на портале Apollo.lv - все о человеке. Человек в новостях - это наш девиз. Нам важно не потерять в событиях человека. Об этом я и пишу".
Артем Липин: "Я Артем Липин, журналист RUS TVNET. Пишу о латвийской политике, о социальных проблемах, о ценностях диалога и иногда - о "Евровидении" и "Оскарах". Беседовал как с Лианой Лангой, так и с Айнаром Шлесерсом и Tik-Tok-блогером Intrisha. Стараюсь, чтобы читать вам было столь же интересно, как мне - писать".
Первая беседа серии TVNET+ virtuve состоится 29 февраля в 19:00.
Участие - по предварительной заявке, а число мест ограничено, поэтому призываем не откладывать это на последний момент.