Пашинян: Азербайджан планирует полномасштабную войну

Напряженность в отношениях между двумя странами не ослабла с тех пор, как Азербайджан в сентябре прошлого года в результате молниеносной военной операции восстановил контроль над Нагорным Карабахом, который контролировался армянскими сепаратистами в течение трех десятилетий.

После капитуляции армянские власти Нагорного Карабаха объявили о самоликвидации, и практически все армянское население покинуло территорию, бежав в Армению.

"Наш анализ показывает, что Азербайджан хочет начать боевые действия на некоторых участках границы, с целью превратить военную эскалацию в полномасштабную войну против Армении", - заявил Пашинян в ходе заседания правительства.

"Эти намерения можно прочитать во всех заявлениях и действиях Азербайджана", - добавил премьер-министр Армении.

Ереван опасается, что Баку, воодушевившись достижениями в Нагорном Карабахе, может вторгнуться на территорию Армении, чтобы создать сухопутный коридор к Нахичеванскому эксклаву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, избранный на очередной срок в феврале, во время речи на инаугурации заявил, что территориальные претензии есть у Армении, а не у Азербайджана.

"У нас нет территориальных претензий к Армении, и им нужно отказаться от своих претензий. Разговоры с нами на языке шантажа дорого им обойдутся", - указал Алиев.

Ранее Пашинян и Алиев утверждали, что мирное соглашение между двумя странами может быть достигнуто к концу прошлого года, но переговоры при международном посредничестве не принесли результатов.

Во вторник стороны обвинили друг друга в провоцировании пограничного инцидента, в результате которого погибли четверо армянских солдат.

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