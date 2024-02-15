Спектакль "Потерянное зеркальце" с Гудковым и Палем в Риге отменен

Мероприятие, которое должно было пройти 27 мая на сцене театра "Дайлес", не состоится по техническим причинам. Об этом сообщили организаторы.
27 мая на сцене театра "Дайлес" Александр Гудков, Александр Паль, Муся Тотибадзе, Марина Васильева, а также Евгения Борзых, Кирилл Иванов и Станислав Астахов (группа "Самое большое простое число", или СБПЧ) должны были представить полный веселья, волшебства и добрых надежд музыкальный спектакль "Потерянное зеркальце".
"Если вы купили билеты на сайте Biļešu Serviss, деньги за билеты на мероприятие вернутся автоматически на счет, указанный при покупке. Если вы купили билеты в наших точках продаж, пожалуйста, заполните форму возврата до 4 апреля 2024 года. Организатор мероприятия приносит извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Работа над постановкой длилась более полутора лет. В ее создании приняли участие более 30 человек из Европы и не только: режиссеры, декораторы, художники, сценаристы, музыканты, актеры, звукорежиссеры и другие.
Костюмы для спектакля, сюрреалистичные и "очень буквальные", создавала команда из нескольких стран под руководством художников Марии Левиной и Полины Гречко. Музыка к "Потерянному зеркальцу" написана группой СБПЧ - это знакомый слушателям одноименной аудиосказки материал, а также композиции, созданные специально для спектакля.
Спектакль уже показали в Лимасоле, Ереване, Тбилиси, Амстердаме и Белграде. Далее гастроли пройдут в Берлине, Таллинне, Барселоне и Хельсинки.
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