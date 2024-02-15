Спектакль "Потерянное зеркальце" с Гудковым и Палем в Риге отменен

27 мая на сцене театра "Дайлес" Александр Гудков, Александр Паль, Муся Тотибадзе, Марина Васильева, а также Евгения Борзых, Кирилл Иванов и Станислав Астахов (группа "Самое большое простое число", или СБПЧ) должны были представить полный веселья, волшебства и добрых надежд музыкальный спектакль "Потерянное зеркальце".

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Работа над постановкой длилась более полутора лет. В ее создании приняли участие более 30 человек из Европы и не только: режиссеры, декораторы, художники, сценаристы, музыканты, актеры, звукорежиссеры и другие.

Костюмы для спектакля, сюрреалистичные и "очень буквальные", создавала команда из нескольких стран под руководством художников Марии Левиной и Полины Гречко. Музыка к "Потерянному зеркальцу" написана группой СБПЧ - это знакомый слушателям одноименной аудиосказки материал, а также композиции, созданные специально для спектакля.

Спектакль уже показали в Лимасоле, Ереване, Тбилиси, Амстердаме и Белграде. Далее гастроли пройдут в Берлине, Таллинне, Барселоне и Хельсинки.

Спектакль "Потерянное зеркальце" Фото: Промо

Александр Паль Фото: Промо

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