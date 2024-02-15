НАТО будет развивать противовоздушную и противоракетную оборону, в том числе в Балтии

14-15 февраля министр обороны Андрис Спрудс принял участие во встрече министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, где государства-члены альянса подтвердили дальнейшие шаги по укреплению военной готовности НАТО и поддержке Украины. Во время встречи восемь стран присоединились к возглавляемой Латвией коалиции беспилотников в поддержку Украины.

Союзники продолжают отстаивать принцип "один за всех и все за одного", что отражено и в решениях, принятых на этой встрече министров обороны, которые делают региональные планы обороны еще более детальными.

"Принятые на встрече решения позволяют военному руководству НАТО незамедлительно реагировать на угрозу. Также решено развивать противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, в том числе в странах Балтии. В соответствии с разработанными оборонными планами мы уточняем командные решения, требования к боевому обеспечению и механизмы кризисного реагирования", - рассказал о принятых на встрече решениях министр обороны Спрудс.