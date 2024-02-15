Видео ⟩ Клиенты магазина скользят и падают на лестнице. Соляная смесь не помогает

Программа убедилась, что снаружи магазина есть предупреждающий знак о том, что лестница очень скользкая. Однако встреченные программой жители считают, что этого недостаточно, поскольку покупатели могут этого не заметить. Один мужчина утверждал, что однажды он едва устоял на ногах, потому что лестница была очень скользкой.

Главный врач больницы травматологии и ортопедии утверждает, что зимой, из года в год, пациенты получают травмы. Чаще всего это различные переломы, лечение которых занимает месяцы, но бывают травмы, которые могут привести даже к летальному исходу.

Сотрудники магазина оправдываются и говорят, что делают все возможное, чтобы лестница оставалась безопасной. Они не менее трех раз в день очищают ее от снега и посыпают противоскользящей смесью!

Коммерческий директор магазина рассказывает, что за два дня сотрудники магазина израсходовали 25 килограммов соляной смеси!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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