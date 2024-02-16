Кадет Колледжа Государственной пограничной охраны обвиняется в избиении человека

Бюро внутренней безопасности направило в Восточнолатгальскую прокуратуру для начала уголовного преследования уголовное дело против кадета Колледжа Государственной пограничной охраны, избившего частное лицо, сообщили агентству LETA в IDB.
Кадет нарушил общественное спокойствие на публичном мероприятии вне своих служебных обязанностей и напал на частное лицо, которому нанес несколько ударов, причинив телесные повреждения средней тяжести.
К кадету применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
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