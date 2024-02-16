Видео ⟩ Авария в центре Риги. Один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии

Сегодня утром, 16 февраля, в Риге на пересечении улиц Дзирнаву и Сатеклес произошло дорожно-транспортное происшествие. TVNET связался с ответственными службами, чтобы узнать подробности.
В NMPD порталу TVNET сообщили, что сегодня в 10:13 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на улице Дзирнаву в Риге.
Медики оказали помощь одному пострадавшему, который в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение в сопровождении бригады медицинских специалистов и под строгим наблюдением. На месте работали две бригады NMPD.
В ближайшее время новость будет дополнена комментарием Государственной полиции.
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