Видео ⟩ Авария в центре Риги. Один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии

В NMPD порталу TVNET сообщили, что сегодня в 10:13 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на улице Дзирнаву в Риге.

Медики оказали помощь одному пострадавшему, который в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение в сопровождении бригады медицинских специалистов и под строгим наблюдением. На месте работали две бригады NMPD.

В ближайшее время новость будет дополнена комментарием Государственной полиции.

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