"Российские власти убили Алексея Навального, самого отважного человека в российской политике, настоящего героя. Убили предательски, в тюрьме, после многих лет травли и попытки отравления. Нынешний российский режим - совершенное, абсолютное зло, он несет миру только боль, смерть и несчастье", - сказал писатель и журналист Дмитрий Глуховский.

Писатель Саша Филипенко: "Путину доложили о смерти Литвиненко, Путину доложили о смерти Немцова, Путину доложили о смерти Политковской, Путину доложили о смерти Маркелова и Бабуровой, Путину сообщили о смерти Хлебникова, Путину сообщили о смерти Щекочихина, Путину сообщили о смерти Эстемировой, Путину сообщили о смерти Магнитского, Путину сообщили о смерти Навального. В данный момент готовится очередной доклад".

Российский блогер и предприниматель Илья Варламов: "Ужас. Умер Алексей Навальный. Недавно его в очередной раз отправили в ШИЗО, где в сумме он провел свыше 300 дней. Сегодня ФСИН написали, что умер на прогулке. Просто нет слов".

Татьяна Лазарева выставила сторис со словами: "Его все-таки убили".

Фото: https://www.instagram.com/lazarevatut/

Алекс Дубас: "Это ещё один ошеломляющий удар под дых. Первый был 24 февраля. Потом фотографии из Бучи. И вот теперь новость про Алексея. Одинаковое совершенно состояние разбитости и беспомощности. Что нам остается, как прохрипеть через ком в горле: убийцы и людоеды! Светлая память остроумному, молодому, красивому, смелому и честному человеку".

Живущий в Латвии документалист Виталий Манский: "С*ки! гореть вам в аду".

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