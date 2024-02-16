16 февраля стало известно о смерти Алексея Навального, который умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О кончине оппозиционного политика в соцсетях высказалось немало знаменитый людей, такие как Максим Галкин, Алекс Дубас, Леонид Парфенов и другие.
Видео: Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа, 15.02.2024. Бодр, здоров и весел
Журналист и кинодокументалист Катерина Гордеева:
"Алексей Навальный - самый яркий, самый последовательный и самый популярный в стране противник Путина. Его преследовали, травили, убивали, сажали и, наконец, отправили в самую невыносимую и далекую тюрьму. Где продолжили мучить, пытать и убивать. Но он находил мужество писать валентинки жене, нежные письма детям, смешные - соратникам, спорить с оппонентами. Он был живой, чем бесил всех заживо мертвых.
В конечном итоге Навальный был для многих и многих последней надеждой, которую сегодня убили.
Огромные соболезнования семье, близким. И всем нам".
"Умер Алексей Навальный. Нет слов… Господи, дай сил родным пережить это горе. Самые глубокие и искренние соболезнования семье Алексея", - написал Максим Галкин.
Леонид Парфенов был краток: "Это политическое убийство". #незабудемнепростим.
"Российские власти убили Алексея Навального, самого отважного человека в российской политике, настоящего героя. Убили предательски, в тюрьме, после многих лет травли и попытки отравления. Нынешний российский режим - совершенное, абсолютное зло, он несет миру только боль, смерть и несчастье", - сказал писатель и журналист Дмитрий Глуховский.
Писатель Саша Филипенко: "Путину доложили о смерти Литвиненко, Путину доложили о смерти Немцова, Путину доложили о смерти Политковской, Путину доложили о смерти Маркелова и Бабуровой, Путину сообщили о смерти Хлебникова, Путину сообщили о смерти Щекочихина, Путину сообщили о смерти Эстемировой, Путину сообщили о смерти Магнитского, Путину сообщили о смерти Навального. В данный момент готовится очередной доклад".
Российский блогер и предприниматель Илья Варламов: "Ужас. Умер Алексей Навальный. Недавно его в очередной раз отправили в ШИЗО, где в сумме он провел свыше 300 дней. Сегодня ФСИН написали, что умер на прогулке. Просто нет слов".
Татьяна Лазарева выставила сторис со словами: "Его все-таки убили".
Алекс Дубас: "Это ещё один ошеломляющий удар под дых. Первый был 24 февраля. Потом фотографии из Бучи. И вот теперь новость про Алексея. Одинаковое совершенно состояние разбитости и беспомощности. Что нам остается, как прохрипеть через ком в горле: убийцы и людоеды! Светлая память остроумному, молодому, красивому, смелому и честному человеку".
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