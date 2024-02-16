Под Айзкраукле ликвидируют школу, в которой учатся 18 детей

В настоящее время в этой школе учатся восемь учеников в 1-3-х классах и десять учеников в 4-6-х классах. В школе созданы три объединенных класса. Государство установило правила, согласно которым в каждой из этих групп классов должно быть не менее 30 учеников.

1 сентября 2021 года в 1-6-х классах было 24 ученика и 17 детей в дошкольной группе; в 2022 году в 1-6-х классах был 21 ученик и 16 детей в дошкольной группе; в 2023 году в 1-6-х классах было 18 учеников и 14 детей в дошкольной группе. Демографические тенденции в крае указывают на снижение количества учащихся в ближайшие годы, отмечают в самоуправлении.

В аккредитационном заключении по начальной школе Персес в 2023 году выявлено четыре фактора риска для реализации образовательной программы: объединенные классы из-за недостаточного/малого количества учеников, отсутствие вспомогательного персонала в образовательном учреждении, долгосрочные вакансии учителей, много пропусков уроков без уважительной причины. Сильные стороны не выявлены.

Дошкольная группа будет присоединена к дошкольному образовательному учреждению Bitīte, а школьники по выбору родителей смогут учиться в Бебрской начальной школе, средней школе имени Илмара Гайша в Кокнесе или в Плявиньской средней школе. Проезд учеников в эти учебные заведения самоуправление обеспечит.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!