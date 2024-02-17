Видео ⟩ За занавесом: россияне отмечают "День Победы" в информационной войне

"Такер Карлсон обещал неотредактированного Путина. Результат оказался скучным" (New Yorker); "Интервью Такера Карлсона: фактчек" (BBC); "Ток-шоу или серьезный разговор? Интервью Такера Карлсона с Путиным не предложило ни того, ни другого" (The Guardian); "Как Такер Карлсон стал полезным идиотом Путина" (Financial Times) - вот лишь некоторые из заголовков СМИ, которые показывают, как на самом деле было воспринято интервью Путина.

Надо сказать, что значительная часть авторов этих статей сочла своей задачей разоблачение лжи Путина. Например, по поводу его заявления о том, что Зеленский отрицает возможность когда-либо сесть за стол переговоров с Россией, сразу несколько СМИ отметили, что на самом деле украинский президент говорил не о России вообще, а о России под руководством Путина.

Что касается путинского экскурса в историю, то международные СМИ раскритиковали его и назвали искажением фактов. "Путин и раньше повторял риторику Гитлера. Десять лет назад, объявляя об аннексии Крыма, он словно позаимствовал слова из речи Гитлера об аннексии Судетской области. Тогда я предполагал, что эти слова исходили от автора речи, который знал, что делает, а Путин, возможно, не знал. Однако то, как описал Путин в интервью Карлсону начало Второй мировой войны, говорит о том, что, хотя он продолжает обвинять Украину в возрождении нацизма, на самом деле он может считать себя вторым Гитлером, только более хитрым, способным внедриться в США и ​​создать альянс с ее возможным следующим президентом", — пишет New Yorker.