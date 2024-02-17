Видео ⟩ За занавесом: россияне отмечают "День Победы" в информационной войне

9 февраля - день победы России в информационной войне, с радостью объявил хор кремлевских пропагандистов после публикации интервью американского крайне консервативного журналиста, а точнее пропагандиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Интервью длилось более двух часов, и "кремлины" поспешили сообщить, что его посмотрели более 100 миллионов зрителей и что оно взорвало западное информационное пространство.
При этом на самом деле заголовки крупнейших СМИ выражают в лучшем случае разочарование, в худшем - пренебрежение, подчеркивая, что это было не интервью, а "открытый урок" лести.
Путин также упомянул в интервью Латвию, заявив, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, в том числе ни на Латвию, ни на Польшу. С оговоркой - если только Польша не нападет на Россию. При этом Путин заявил, что Запад хочет уничтожить Россию, но победить Россию на поле боя невозможно, потому что "у нас есть ядерное оружие".
Видео: здесь и далее - фрагменты российских пропагандистских передач
Что касается войны в Украине, то Путин отметил, что Запад мог бы положить ей конец за один день, если бы захотел. А именно, как только западная военная поддержка Украины прекратится, закончится и война. Это было одно из самых важных посланий Путина американцам – можно немедленно прекратить войну, нужно просто перестать поддерживать Украину. Нет сомнений в том, что это сообщение может быть услышано, по крайней мере, среди сторонников консервативного кандидата в президенты Дональда Трампа.
Почти все СМИ также подчеркивают и напоминают, что в своем интервью Карлсон не задавал вопросов, которые могли показаться неудобными Кремлю - о российских военных преступлениях в таких местах, как Буча и Мариуполь, об ордере на арест Путина, выданном Международным уголовным судом, о судьбе Алексея Навального и других политзаключенных, о количествеороссийских солдат, погибших во время войны. Карлсон даже избегал вопросов о предстоящих президентских выборах в России и дисквалификации антивоенного кандидата Бориса Надеждина.
Залужный, Мамыкин и Ринкевич
Второе по значимости событие недели, активно освещаемое международной прессой, в программах российского телевидения упоминалось лишь вскользь. Речь идет о замене президентом Украины Владимиром Зеленским прежнего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного на командующего сухопутными войсками Украины генерал-полковника Александра Сырского. Пропагандисты заявили, что это внутренние "разборки" Украины, которые не могут представлять интерес для России, поскольку в любом случае не изменят ход войны.
Интересно, что в начале недели, когда решение об отстранении Залужного еще не было принято, а только висело в воздухе, в передаче "60 минут" произошла стычка между ведущей Ольгой Скабеевой и неким отставным военным. Военный позволил себе похвалить Залужного и уважительно отозвался о его способностях, ведь он продемонстрировал достойный вклад на фронте в условиях, когда украинцы не имели преимущества в воздухе. Скабеева тут же набросилась на гостя передачи: как можно говорить хорошие слова о кровавом убийце!
Показательно, что в связи с отстранением Залужного все идеологи поспешили заявить, что это вовсе не решение Зеленского, а воля американцев. Правда, пропагандисты не удосужились объяснить, почему американцы будут заинтересованы в замене Залужного. Хотя существовала версия, похожая на очередную российскую теорию заговора, что Запад хочет свергнуть Зеленского, которого невозможно посадить за стол переговоров, и поставить на его место Залужного, который кажется Западу более подходящим, чем Зеленский. Пропагандистов нисколько не смущают их собственные постоянные утверждения о том, что это США запрещают Украине участвовать в мирных переговорах, так как хотят вести войну "до последнего украинца". Теперь вдруг оказывается, что Запад хочет мирных переговоров, а Зеленский мешает.
На прошлой неделе с очередной дозой лжи снова была упомянута Латвия. В шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" принял участие бежавший в Россию бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, который заявил, что страны Балтии готовятся воевать с Россией и "открыть второй фронт". Мамыкин солгал, что Латвия собирается заминировать свои границы, чтобы защититься от русских. Ни оборонная стратегия Латвии, ни подписанное министрами обороны стран Балтии соглашение о создании Балтийской линии обороны этого не предусматривают.
Однако на этом фейки от Мамыкина не закончились. По его словам, президент Латвии Эдгар Ринкевич пообещал, что если Евросоюз не предоставит Украине обещанную помощь в 50 миллиардов евро, то это сделает Латвия одна. Мамыкин выразил возмущение тем, что Латвия, население которой тонет в нищете, выделяет Украине три своих годовых бюджета. Это очередная ложь. Ринкевич сообщил, что соглашение между Латвией и Украиной предусматривает, что Латвия предоставит Украине поддержку в размере 15 миллионов евро в течение следующих трех лет.
Путинский "урок истории"
Пропагандисты назвали интервью Карлсона с Путиным взрывом в информационном пространстве, подчеркнув, что оно стало "откровением" для западных обществ. Оба ведущих программы "60 минут" Ольга Скабеева и Евгений Попов заявили, что интервью стало настолько моментом истины для иностранных зрителей, особенно американцев, что среди лидеров западных стран воцарилась паника. А представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби даже якобы хотел запретить доступ к интервью Путина, что, конечно, не соответствует действительности.
В начале более чем двухчасового интервью Путин устроил почти 40-минутный экскурс в далекую от исторической правды историю Украины, чтобы доказать, что Украина всегда была частью России и то, что она стала самостоятельным государством, - это историческое недоразумение. Чтобы доказать право России на Украину, Путин сослался на договор, заключенный гетманом Богданом Хмельницким в 17-м веке с царской Россией о том, что Россия берет Украину под свою защиту от Польши и что Украина становится областью России, включаясь в состав империи.
По мнению Путина, договор, заключенный почти четыре столетия назад, является законным оправданием отсутствия у Украины права на существование как самостоятельного государства. Ни разу лидер государства-агрессора не счел нужным упомянуть о том, что в 1991 году Россия вместе с другими странами признала независимость Украины. Конечно, Такеру Карлсону не пришло в голову задаться вопросом, почему договор, заключенный гетманом Хмельницким в 17-м веке с давно несуществующей империей, важнее того факта, что в 1991 году Россия признала независимость Украины. Ни одна из современных стран не предъявляет территориальных претензий к другой стране на основании договоров четырехвековой давности. Это кажется нормальным только Путину.
Также Путин пространно и подробно рассказал о нацизме, захватившем Украину, на котором она якобы построила свою идентичность после 1991 года. Путин подчеркнул, что Россия еще не достигла своих целей в Украине, поскольку Украина еще не денацифицирована. Также лидер государства-агрессора заявил, что Россия не начинала войну на Украине, а хотела ее закончить. По его мнению, войну в Украине начали США, когда они осуществили государственный переворот в 2013 году, создав Украину как антироссийский проект и начав "жестокий геноцид" против русскоязычного населения Украины.
Эти заявления Путина дали повод разного рода пропагандистам порассуждать о том, что Россия под руководством Путина – это не угроза, а освободитель человечества, который не хочет, чтобы оно скатилось в пропасть, хочет защитить мир от "коричневой чумы" и защитить традиционные христианские ценности.
Параллельно с ролью Путина как спасителя мира традиционно звучали его претензии на то, что Запад не хочет сотрудничать с Россией и не считает ее равноправным партнером. Путин, как обиженный ребенок, перечислил все "проступки" Америки на данный момент, начиная с того, что НАТО отказалось принять Россию в свои ряды.
Путин повторял риторику Гитлера
Россияне утверждают, что интервью Путина взорвало международное информационное пространство, стало "откровением" и повергло Белый дом в панику, но достаточно взглянуть на заголовки западных СМИ, чтобы понять, что они снова выдают желаемое за действительное.
"Такер Карлсон обещал неотредактированного Путина. Результат оказался скучным" (New Yorker); "Интервью Такера Карлсона: фактчек" (BBC); "Ток-шоу или серьезный разговор? Интервью Такера Карлсона с Путиным не предложило ни того, ни другого" (The Guardian); "Как Такер Карлсон стал полезным идиотом Путина" (Financial Times) - вот лишь некоторые из заголовков СМИ, которые показывают, как на самом деле было воспринято интервью Путина.
Надо сказать, что значительная часть авторов этих статей сочла своей задачей разоблачение лжи Путина. Например, по поводу его заявления о том, что Зеленский отрицает возможность когда-либо сесть за стол переговоров с Россией, сразу несколько СМИ отметили, что на самом деле украинский президент говорил не о России вообще, а о России под руководством Путина.
Что касается путинского экскурса в историю, то международные СМИ раскритиковали его и назвали искажением фактов. "Путин и раньше повторял риторику Гитлера. Десять лет назад, объявляя об аннексии Крыма, он словно позаимствовал слова из речи Гитлера об аннексии Судетской области. Тогда я предполагал, что эти слова исходили от автора речи, который знал, что делает, а Путин, возможно, не знал. Однако то, как описал Путин в интервью Карлсону начало Второй мировой войны, говорит о том, что, хотя он продолжает обвинять Украину в возрождении нацизма, на самом деле он может считать себя вторым Гитлером, только более хитрым, способным внедриться в США и создать альянс с ее возможным следующим президентом", — пишет New Yorker.
Между тем влиятельный портал "Politico" в своей статье об интервью Путина утверждает, что основной посыл, который Путин пытался донести до американцев, заключается в следующем: "Нет смысла помогать Украине деньгами и оружием. И Карлсон, который сам ранее подвергал сомнению поддержку США Украине, пытающейся защитить свой народ и землю перед лицом российского нападения, был более чем рад помочь донести это послание".
Влиятельный аналитический центр "Фонд Карнеги за международный мир" считает, что интервью Путина было нацелено в первую очередь на консервативную Америку и сторонников Дональда Трампа. "В его восприятии эта часть американцев кажется идеологически близкой, потенциально способной если не вести переговоры, то делить сферы влияния - не беспокойте нас, и мы не будем беспокоить вас. С тактической точки зрения Путин решал в этом интервью ряд повседневных проблем. Первая и главная цель - заверить нынешнее руководство США в намерении России добиться капитуляции Украины любой ценой. Путин также открыто обратился к противникам Байдена, четко заявив, что нынешняя администрация США несет ответственность за продолжение боевых действий и гибель украинцев, а Россия была готова и до сих пор готова все остановить", - заявили в аналитическом центре.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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