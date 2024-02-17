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Politico: граница стран Балтии - лазейка в санкциях ЕС против России

Хенри-Лаур Аллик
, журналист
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Водители грузовиков пытаются использовать различные схемы для перевозки санкционных товаров через балтийскую границу. Таможенникам не хватает денег и рабочей силы. На фото пограничный пост Райгардас-Привалка в Литве.
Водители грузовиков пытаются использовать различные схемы для перевозки санкционных товаров через балтийскую границу. Таможенникам не хватает денег и рабочей силы. На фото пограничный пост Райгардас-Привалка в Литве. Фото: Mindaugas Kulbis, AP

Издание Politico написало, что, хотя Эстония, Латвия и Литва были самыми жесткими с точки зрения санкций против России во время украинской войны, страны Балтии до сих пор испытывают трудности с управлением границей протяженностью 1600 километров, сообщает Rus.Postimees.

Politico пишет, что балтийско-российская/белорусская граница в настоящее время является основным пунктом назначения для тех, кто стремится избежать санкций на перемещение гражданских и военных товаров, а также предметов роскоши. С этой целью 26 января таможенные органы стран Балтии подписали соглашение о сотрудничестве, призванное обеспечить более единообразное применение торговых санкций во всем Балтийском регионе и еще больше укрепить сотрудничество между ними.

В сентябре Postimees писал, что налоговые и таможенные органы Эстонии стонут от наплыва российских товаров, и, судя по данным российских таможенных деклараций, единственный запрет Эстонии на импорт нефтепродуктов из России, введенный за два месяца до запрета всей еврозоны в феврале прошлого года, не закрыл все краны.

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