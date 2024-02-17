Politico: граница стран Балтии - лазейка в санкциях ЕС против России

Politico пишет, что балтийско-российская/белорусская граница в настоящее время является основным пунктом назначения для тех, кто стремится избежать санкций на перемещение гражданских и военных товаров, а также предметов роскоши. С этой целью 26 января таможенные органы стран Балтии подписали соглашение о сотрудничестве, призванное обеспечить более единообразное применение торговых санкций во всем Балтийском регионе и еще больше укрепить сотрудничество между ними.