Видео ⟩ Водитель странно вел машину. Он утверждал, что участвует в метадоновой терапии

Водитель Ford очень неуверенно вел машину, поэтому на улице Дзелзавас обратил на себя внимание других участников дорожного движения.

В правоохранительные органы стали поступать звонки от других водителей, которые были обеспокоены способностью водителя Ford управлять транспортным средством. Вскоре экипаж полиции заметил оранжевую машину и попросил водителя остановиться.

Мужчина сообщил полиции, что участвует в метадоновой терапии и ему разрешено водить машину.

Государственная полиция возбудила против мужчины уголовное дело за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения, в настоящее время назначена экспертиза. Метадоновая терапия, о которой упоминал водитель Ford, действительно существует и предназначена для людей с опиоидной зависимостью.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!