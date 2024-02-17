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Видео ⟩ Водитель странно вел машину. Он утверждал, что участвует в метадоновой терапии

rus.tvnet.lv
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Автомашина на дороге
Автомашина на дороге Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Водитель оправдывал свое неуверенное вождение тем, что проходит лечение по метадоновой терапии и ему было разрешено водить машину, сообщает программа Degpunktā.

Водитель Ford очень неуверенно вел машину, поэтому на улице Дзелзавас обратил на себя внимание других участников дорожного движения. 

В правоохранительные органы стали поступать звонки от других водителей, которые были обеспокоены способностью водителя Ford управлять транспортным средством. Вскоре экипаж полиции заметил оранжевую машину и попросил водителя остановиться.

Мужчина сообщил полиции, что участвует в метадоновой терапии и ему разрешено водить машину.

Государственная полиция возбудила против мужчины уголовное дело за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения, в настоящее время назначена экспертиза. Метадоновая терапия, о которой упоминал водитель Ford, действительно существует и предназначена для людей с опиоидной зависимостью.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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