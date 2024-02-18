Дубас о Навальном и случае в Риге, заинтересовавшем Виторгана: "В этой ярости мое спасение"

"Сегодня тоже прямой эфир, правда, не на радио, в YouTube. И еще днем я думал, что тоже не смогу сдержать слез, настолько меня ошеломила, ошарашила сегодняшняя утренняя новость. Опустошила. А сейчас, знаете, ближе к вечеру вот это чувство, вот это опустошение осталось, и я не знал, как мы будем сегодня вот с такими новостями делать теплые вещи. Наша идея сегодня была - теплообмен. Теплообмен друг с другом эмоциями, а под вечер вот эта история какая-то... бессилие ушло.