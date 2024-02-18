Дубас о Навальном и случае в Риге, заинтересовавшем Виторгана: "В этой ярости мое спасение"

16 февраля в 19:00 в зале Velvju кинотеатра Splendid Palace состоялось событие-спектакль известного теле- и радиоведущего, писателя и журналиста, путешественника Алекса Дубаса "Неснятое кино" при участии фронтмена группы "Сансара" Саши Гагарина.
Встреча в Алексом Дубасом проходила в небольшом зале примерно на 100 человек. Рядом с радиоведущим находился небольшой столик с напитками, а за спиной на черном фоне красовалась неоновая оранжевая надпись "Бар Иноагент". Слева от стола на стуле с гитарой скромно сидел лидер группы "Сансара" Саша Гагарин. Все происходящее транслировалось в прямом эфире на латвийском YouTube-канале "И грянул Грэм".
Дубас принес извинения зрителям, что будет находиться на сцене в куртке.
"Я прошу прощения за то, что на сцене стою в куртке, но у меня больше нет ничего черного", - заметил Дубас. Он объяснил, что все его черные пиджаки и смокинги остались в московской квартире, а "сегодня хотелось надеть траурную одежду".
Алекс Дубас рассказал, что он 30 лет работает на радио и за это время всего два раза плакал в эфире. Один раз - когда в Москве террористы взорвали метро "Лубянка", а про второй случай, связанный с рижскими воспоминаниями, он еще расскажет. Радиоведущий не стал скрывать своих эмоций после сообщений о смерти Алексея Навального:
"Сегодня тоже прямой эфир, правда, не на радио, в YouTube. И еще днем я думал, что тоже не смогу сдержать слез, настолько меня ошеломила, ошарашила сегодняшняя утренняя новость. Опустошила. А сейчас, знаете, ближе к вечеру вот это чувство, вот это опустошение осталось, и я не знал, как мы будем сегодня вот с такими новостями делать теплые вещи. Наша идея сегодня была - теплообмен. Теплообмен друг с другом эмоциями, а под вечер вот эта история какая-то... бессилие ушло.
Сейчас во мне, например, внутри ярость. Я очень хотел бы, я даже себе представляю, как нахожусь в комнате свидетелей во время казни этих людей и наблюдаю за их последними мучениями. Меня переполняет ярость. Но в этой ярости, уж извините меня, сейчас мое спасение. Может быть, через день-два она куда-то уйдет".
"Вот это ощущение опустошения и ярости - это, конечно, не самое созидательное чувство и состояние для того, чтобы делать теплый творческий вечер", - отметил Алекс Дубас.
Он поговорил с Сашей Гагариным, и они решили этот вечер посвятить Алексею Навальному.
Видео: Фрагмент речи Алекса Дубаса
На протяжении двух часов Алекс Дубас провел зрителей в удивительное путешествие по разным временам и странам. Героями увлекательных, трогательных, романтических, а порой смешных историй были реальные персонажи и известные люди. Например, такие как Валентин Юдашкин, телеведущий "Клуба путешественников" Юрий Сенкевич. Все эти истории легли в основу сценариев для неснятых фильмов, о которых когда-то задумывался Дубас.
Один такой сценарий, действие которого происходит в Риге и Юрмале в 1993 году, заинтересовал Максима Виторгана. Не исключено, что этот фильм все-таки будет снят. Как отмечает Алекс Дубас, тогда у него и его друзей практически была возможность повлиять на ход истории. Но началось все с организации показа коллекции Валентина Юдашкина в Риге, знакомством с ним и его очаровательными манекенщицами.
В финале вечера Дубас предложил захватывающий сценарий о путешественнике во времени в лучших традициях сериалов Netflix.
Периодически на сцену поднимался журналист Вадим Радионов и зачитывал комментарии от зрителей YouTube-канала "И грянул Грэм".
Время от времени со сцены звучали песни группы "Сансара", которые стали идеальным саундтреком к этим еще не снятым, но режиссерски продуманным фильмам, так трогательно и тепло рассказанным до боли знакомым голосом Алекса Дубаса в этот февральский вечер.
Алекс Дубас также рассказал и историю группы "Сансара", которую на сцену в свое время вывел Владимир Шахрин ("Чайф"), поддержавший полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины, а после одним из первых осудивший Сашу Гагарина, который был среди несогласных и покинул родину.
В финале Дубас поблагодарил зрителей, организаторов фестиваля Botānika, Сашу Гагарина и канал "И грянул Грэм".
Видео: СпецГрэм "Не сдавайтесь!"
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