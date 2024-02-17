Участники шествия прошли от Домской площади по улице Екаба до площади Независимости. Цель мероприятия - выразить солидарность с палестинским народом. В мероприятии приняли участие около 100 человек.

Видео: Шествие в поддержку Палестины в Риге

Участники шествия несли плакаты с критикой Израиля, такие как "Геноцид - это не защита", "Свободная Палестина", "Они тоже люди", "Нет геноциду в секторе Газа" и "Израиль совершает геноцид". Некоторые участники марша несли палестинские флаги.

Участники скандировали различные лозунги, в том числе "Свободу Палестине" и "Европа финансирует, Израиль бомбит", "За мир" и "Руки прочь от детей в секторе Газа".

Перед маршем его организаторы опубликовали заявление, в котором сообщили, что они приглашают на мероприятие государственных чиновников и жителей Латвии, чтобы продемонстрировать солидарность с мирным палестинским населением и выразить осуждение Израиля, который применяет насилие и против мирного населения.