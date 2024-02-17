В субботу, 17 февраля, в 13:00 группа активистов провела в Риге шествие в поддержку Палестины.
Участники шествия прошли от Домской площади по улице Екаба до площади Независимости. Цель мероприятия - выразить солидарность с палестинским народом. В мероприятии приняли участие около 100 человек.
Видео: Шествие в поддержку Палестины в Риге
Участники шествия несли плакаты с критикой Израиля, такие как "Геноцид - это не защита", "Свободная Палестина", "Они тоже люди", "Нет геноциду в секторе Газа" и "Израиль совершает геноцид". Некоторые участники марша несли палестинские флаги.
Участники скандировали различные лозунги, в том числе "Свободу Палестине" и "Европа финансирует, Израиль бомбит", "За мир" и "Руки прочь от детей в секторе Газа".
Перед маршем его организаторы опубликовали заявление, в котором сообщили, что они приглашают на мероприятие государственных чиновников и жителей Латвии, чтобы продемонстрировать солидарность с мирным палестинским населением и выразить осуждение Израиля, который применяет насилие и против мирного населения.
7 октября прошлого года боевики палестинских исламистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" вторглись в Израиль, убив сотни израильтян. Большинство жертв составляли мирные жители, и лишь несколько десятков - солдаты. Террористы также захватили заложников, позже доставленных в сектор Газа.
Израильская армия в ответ на нападение нанесла удары по сектору Газа и до сих пор проводит наземную операцию, направленную на уничтожение террористической организации ХАМАС.
Видео: Шествие в поддержку Палестины в Риге
Первоначально Служба госбезопасности рекомендовала не разрешать мероприятие, однако, принимая во внимание латвийское законодательство, Конституцию и международное право, которые предусматривают свободу собраний, в том числе возможность выражать мнения, которые могут быть неприемлемы для большинства общества, и проанализировав возможности полиции по обеспечению общественного порядка, исполнительный директор Риги Янис Ланге принял решение не запрещать мероприятие.
Он не раскрыл, каковы были аргументы органов безопасности, но добавил, что правоохранительные органы указали на риски.
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