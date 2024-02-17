В единственном морге Салехарда тела Навального нет

Тела оппозиционного политика Алексея Навального нет в единственном морге Салехарда. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщили независимо друг от друга соратник Навального Иван Жданов, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, а также агентство Reuters, сотрудники которого делали запрос в морг.

Ранее 17 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в соцсети X, что мать Алексея Навального получила официальное уведомление о его смерти. При этом в колонии сообщили, что тело передано следователям.

Позже Ярмыш сообщила, что мать оппозиционера и его адвокат побывали в салехардском морге. Морг оказался закрыт, "несмотря на уверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там". Адвокат политика позвонил по указанному на двери телефону, однако получил ответ, что "он уже седьмой, кто сегодня звонит", а "тела у них в морге нет", указала пресс-секретарь Навального.

Соратники оппозиционера требуют немедленно передать тело политика его семье.

Тем временем в ряде городов по всей России идут стихийные акции в память о погибшем оппозиционере. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", за два дня, 16 и 17 февраля, на них было проведено как минимум 110 задержаний.