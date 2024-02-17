Заключенный рассказывает о событиях в тюрьме незадолго до смерти Навального

Заключенный, находившийся в одной тюрьме вместе с убитым лидером российской оппозиции Алексеем Навальным, в беседе со СМИ "Новая газета Европа" поделился событиями, происходящими в тюрьме до убийства политика.
Заключенный рассказал, что вечером в четверг, 15 февраля, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России ускорили вечернюю проверку и заперли камеры заключенных.
Позже в тот же вечер, да и в ночное время, по его словам, трижды на территорию тюрьмы въезжали неизвестные транспортные средства.
Утро пятницы, 16 февраля, началось с основательного обыска камер. На основании слов должностных лиц тюрьмы заключенные пришли к выводу, что их ждет проверка.
"Обычно о таких проверках и администрация зоны, и заключенные узнают не за день-два до приезда, а примерно за месяц и готовятся к ним заранее. Потому что ни сидельцам, ни вертухаям (охранникам) лишние косяки, которые могут найти проверяющие, не нужны.
А тут бах, с бухты-барахты - и комиссия приезжает! Явно должно было что-то случиться!", - рассказал заключенный.
По его словам, заключенные узнали, что Навальный скончался около 10:00 (в 7:00 по рижскому времени). Администрация местного ФСИН около 14:00 опубликовали на своем сайте сообщение для прессы о смерти политика по местному времени. Между тем издание Baza сообщило, что Навальному стало плохо около 13:00 по местному времени, и что он скончался в 14:17.
Заключенный сказал СМИ, что если бы в камеру Навального приехала скорая, это было бы видно. В пятницу утром в тюрьме не было медиков, они прибыли только после того, как о смерти Навального уже было известно.
"Так что я думаю, что Навальный умер гораздо раньше того времени, которое объявили. Скорее всего, еще вчера вечером.
А иначе зачем надо было запирать нас наглухо в бараках, а утром устраивать шмон?", - задается вопросом заключенный.
Заключенные узнали, что комиссия прибыла из центрального офиса ФСИН примерно в то же время, когда они узнали о смерти Навального, сказал заключенный.
Заключенные восприняли это как дополнительное доказательство того, что Навальный умер гораздо раньше, чем было объявлено. Гособвинители считают, что смерть Навального стала неожиданностью для администрации тюрьмы и что сотрудники ФСИН не имели прямого отношения к смерти политика, хотя заключенные такую возможность не исключают.
Видео: последняя видеозапись с Алексеем Навальным
Навальный был убит в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
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