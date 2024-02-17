Заключенный рассказывает о событиях в тюрьме незадолго до смерти Навального

Заключенный сказал СМИ, что если бы в камеру Навального приехала скорая, это было бы видно. В пятницу утром в тюрьме не было медиков, они прибыли только после того, как о смерти Навального уже было известно.

"Так что я думаю, что Навальный умер гораздо раньше того времени, которое объявили. Скорее всего, еще вчера вечером.

А иначе зачем надо было запирать нас наглухо в бараках, а утром устраивать шмон?", - задается вопросом заключенный.

Заключенные узнали, что комиссия прибыла из центрального офиса ФСИН примерно в то же время, когда они узнали о смерти Навального, сказал заключенный.

Заключенные восприняли это как дополнительное доказательство того, что Навальный умер гораздо раньше, чем было объявлено. Гособвинители считают, что смерть Навального стала неожиданностью для администрации тюрьмы и что сотрудники ФСИН не имели прямого отношения к смерти политика, хотя заключенные такую возможность не исключают.

Видео: последняя видеозапись с Алексеем Навальным

Навальный был убит в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.

Алексею Навальному было 47 лет.

Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.

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