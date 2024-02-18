Вс, 18.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

"Мать расплакалась, когда увидела штраф!" Масленица в центре Таллинна дорого обошлась некоторым семьям

Хевели Туйск rus.postimees.ee
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Штраф за парковку. Снимок иллюстративный.
Штраф за парковку. Снимок иллюстративный. Фото: FOTO LAURA OKS / POSTIMEES

13 февраля управа района Кесклинн организовала празднование Масленицы на Таллиннском певческом поле. Однако, по словам посетителей, организационная сторона мероприятия была не на высоте, и некоторые семьи после праздника обнаружили на лобовом стекле своего автомобиля штрафы за парковку, пишет Rus.Postimees. "Инструкции о том, как добраться до места - со стороны каких ворот заезжать, где можно припарковать машину и при каких условиях, - были бы очень кстати!", - жалуются жители Таллинна.

Саара (имя изменено, известно редакции) с дочерью посетила мероприятие по случаю Масленицы в центре Таллинна 13 февраля. "Мы с дочкой пошли вдвоем и несколько раз скатились с горки. Народу было немного, но всем было очень весело", - рассказывает она.

Это было бесплатное мероприятие для всех, с различными играми для детей, выступлениями артистов и даже бесплатными масленичными булочками. "Когда танцевальная группа закончила выступление, дети и их родители разошлись". По словам Саары, мероприятие было довольно скудным.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх