"Мать расплакалась, когда увидела штраф!" Масленица в центре Таллинна дорого обошлась некоторым семьям

13 февраля управа района Кесклинн организовала празднование Масленицы на Таллиннском певческом поле. Однако, по словам посетителей, организационная сторона мероприятия была не на высоте, и некоторые семьи после праздника обнаружили на лобовом стекле своего автомобиля штрафы за парковку, пишет Rus.Postimees. "Инструкции о том, как добраться до места - со стороны каких ворот заезжать, где можно припарковать машину и при каких условиях, - были бы очень кстати!", - жалуются жители Таллинна.