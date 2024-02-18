В Латвии за пять лет за разжигание национальной, этнической и расовой вражды осуждены восемь лиц

В Латвии с 2017 по 2022 год судами завершено десять процессов по делу о разжигании национальной, этнической и расовой вражды и осуждены восемь лиц, сообщает Министерство культуры со ссылкой на обобщенную Администрацией судов информацию.
Согласно информации, собранной Службой госбезопасности (VDD), с 2018 по 2023 год по статье Уголовного закона, которая касается разжигания национальной, этнической и расовой вражды, начато 44 уголовных процесса. Минкульт отмечает, что уполномоченные должностные лица VDD расследуют преступления, совершенные в сфере госбезопасности, либо в органах госбезопасности, либо иные преступные деяния в пределах своей компетенции и в случаях, когда расследование поручил провести генпрокурор.
Из материалов начатых уголовных процессов не вытекает, что существует угроза сфере государственной безопасности, которая была бы подведомственна VDD, при этом не были получены сведения о том, что действия идентифицированных в уголовном процессе лиц или лица угрожали безопасности государства. Поэтому некоторые уголовные процессы были направлены в Госполицию.
Минкульт поясняет, что отдельные статьи Уголовного закона, связанные с возможной угрозой интересам национальной безопасности Латвии, институционально проверяются VDD, а статьи, касающиеся дискриминации по расовой национальной, этнической или религиозной принадлежности и разжигания социальной ненависти и несогласия институционально принадлежат Госполиции.
Минкульт отмечает, что в 2018 году не было начато ни одного уголовного процесса, касающегося разжигания социальной ненависти и несогласия, а также ни один из уголовных процессов, в том числе из начатых в предыдущие годы, не был направлен для начала уголовного преследования. А в 2019 году был начат один уголовный процесс и один уголовный процесс был направлен для начала уголовного преследования.
В 2020 году было начато восемь уголовных процессов, тогда как ни один из уголовных процессов, в том числе из начатых в предыдущие годы, не направлен для начала уголовного преследования, в 2021 году - начато четыре уголовных процесса, в 2022 году - начато семь уголовных процессов, ни один из уголовных процессов, в том числе из начатых в предыдущие годы, не направлен для начала уголовного преследования.
Минкульт отмечает, что сейчас в активном расследовании находятся пять уголовных процессов, начатых в 2021 и 2022 годах. Судя по записям в электронном журнале событий Госполиции, который ведет Информационный центр МВД, события связаны в основном с разжигающими ненависть надписями на фасадах зданий, комментариями в интернет-среде и размещенными видеоматериалами, а в 2022 году события в основном связаны с развязанной Россией войной в Украине - хулится украинский флаг, оскорбляются украинские подданные, на фасадах зданий и транспортных средствах рисуются буквы Z.
Минкульт отмечает, что VDD до сих пор не начала ни одного уголовного процесса по статье Уголовного закона о призыве к геноциду, а с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года VDD начала девять уголовных процессов по факту возможного совершения преступления, предусмотренного Уголовным законом, связанного с оправданием геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военного преступления.
В проекте плана подчеркивается, что платформы социальных сетей, видеохостинга и прямого общения стали важнейшим местом доставки российской дезинформации и пропагандистских посланий до конкретных целевых аудиторий. Эти платформы стали также местом, где выражается наибольшая агрессия в связи с начатой Россией войной в Украине. Выявлены случаи, когда пользователи соцсетей оправдывали начатую Россией войну в Украине, а также агрессивно выступали против Украины и ее народа.
Минкульт перечисляет, что дезинформационная активность России в первую очередь направлена на очернение Украины и оправдание начатой войны, а также дискредитацию стран Евросоюза и НАТО. В проекте плана делается вывод, что уровень агрессии способствовал и увеличению поляризации латвийского общества в информационном пространстве. В отдельных случаях напряженность в связи с ведущейся на Украине войной в информационном пространстве "переезжает" и в физическое пространство.
По словам Минкульта, зафиксировано оскорбление сторонников Украины, недостойное обращение с украинским флагом и распространение символики, поддерживающей российскую агрессию, например, рисование буквы Z в публичных местах. Хотя число подобных инцидентов невелико, но в отдельных случаях в медиа-среде и информационном пространстве им уделяется повышенное внимание.
В проекте плана поясняется, что вслед за развернутой Россией войной в Украине и необходимостью незамедлительного ограничения распространения дезинформации Кремля деятельность Госполиции была более превентивной и в 2022 году, продолжая ее и в 2023 году, присутствие Госполиции в ограничении аудиовизуального контента значительно увеличилось.
Европейская комиссия против расизма и нетерпимости в высказанной в 2019 году Латвии рекомендации призвала Госполицию создать подразделение, задачей которого было бы обеспечение связей с малозащищенными группами общества для повышения доверия к полиции и решения вопросов недостаточного оповещения о преступлениях вражды, которые были бы расистскими, гомофобными и трансофобными.
Госполиция, реализуя структурную реформу, планирует ввести превенционных инспекторов, в трудовые обязанности которых в пределах возможностей будет входить сотрудничество и работа с представителями различных групп общества, в том числе, менее защищенных групп. Для того, чтобы должностные лица Госполиции могли эффективно осуществлять функцию расследования, в том числе по мере возможности обеспечивая безопасность менее защищенным группам общества, важно соответствующее образование и профессиональное совершенствование, отмечает Минкульт.
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