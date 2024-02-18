В Латвии за пять лет за разжигание национальной, этнической и расовой вражды осуждены восемь лиц

В 2020 году было начато восемь уголовных процессов, тогда как ни один из уголовных процессов, в том числе из начатых в предыдущие годы, не направлен для начала уголовного преследования, в 2021 году - начато четыре уголовных процесса, в 2022 году - начато семь уголовных процессов, ни один из уголовных процессов, в том числе из начатых в предыдущие годы, не направлен для начала уголовного преследования.

Минкульт отмечает, что сейчас в активном расследовании находятся пять уголовных процессов, начатых в 2021 и 2022 годах. Судя по записям в электронном журнале событий Госполиции, который ведет Информационный центр МВД, события связаны в основном с разжигающими ненависть надписями на фасадах зданий, комментариями в интернет-среде и размещенными видеоматериалами, а в 2022 году события в основном связаны с развязанной Россией войной в Украине - хулится украинский флаг, оскорбляются украинские подданные, на фасадах зданий и транспортных средствах рисуются буквы Z.

Минкульт отмечает, что VDD до сих пор не начала ни одного уголовного процесса по статье Уголовного закона о призыве к геноциду, а с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года VDD начала девять уголовных процессов по факту возможного совершения преступления, предусмотренного Уголовным законом, связанного с оправданием геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военного преступления.