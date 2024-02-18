СМИ: тело Навального находится в морге Салехарда, на нем обнаружены синяки от судорог

Источник "Новой газета Европа" сообщил СМИ, что тело Алексея Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда. По состоянию на 17 февраля вскрытие не проводилось.
Как сообщил источник "Новой газеты", тело Навального вначале увезли в Лабытнанги, но позже, вечером 16 февраля доставили в Салехардскую окружную клиническую больницу на улице Мира.
"Обычно тела умерших в колониях доставляют сразу в Бюро судмедэкспертизы на улицу Глазкова, но тут повезли почему-то в клиническую", - рассказал сотрудник Салехардской станции скорой помощи, которая находится недалеко от больницы.
Сообщается, что местным патологоанатомам запретили делать вскрытие. Так что на 17 февраля вскрытие не было проведено.
"Одни говорили, что пришло указание из Москвы дождаться столичных специалистов, а другие утверждали, что сами врачи отказались делать вскрытие.
Дело ведь политическое, и как оно дальше повернется, непонятно.
А если делаешь вскрытие и приходит прямой приказ внести изменения в результат, то уже не отвертишься. И потом тебя же могут и "крайним" сделать", - сообщает собеседник издания.
Кроме того источник "Новой газеты" рассказал, что на теле Навального были обнаружены синяки.
"Такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца. То есть, реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит", - заявил собеседник СМИ.
Навальный был убит в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
Матери Навального до сих пор не вернули и даже не показали тело ее сына.
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