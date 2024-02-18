СМИ: тело Навального находится в морге Салехарда, на нем обнаружены синяки от судорог

Как сообщил источник "Новой газеты", тело Навального вначале увезли в Лабытнанги, но позже, вечером 16 февраля доставили в Салехардскую окружную клиническую больницу на улице Мира.

"Обычно тела умерших в колониях доставляют сразу в Бюро судмедэкспертизы на улицу Глазкова, но тут повезли почему-то в клиническую", - рассказал сотрудник Салехардской станции скорой помощи, которая находится недалеко от больницы.

Сообщается, что местным патологоанатомам запретили делать вскрытие. Так что на 17 февраля вскрытие не было проведено.

"Одни говорили, что пришло указание из Москвы дождаться столичных специалистов, а другие утверждали, что сами врачи отказались делать вскрытие.

Дело ведь политическое, и как оно дальше повернется, непонятно.

А если делаешь вскрытие и приходит прямой приказ внести изменения в результат, то уже не отвертишься. И потом тебя же могут и "крайним" сделать", - сообщает собеседник издания.

Кроме того источник "Новой газеты" рассказал, что на теле Навального были обнаружены синяки.