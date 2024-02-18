Видео ⟩ Место памяти Навального в Москве посетила также посол США

Посол США Линн Трейси посетила в воскресенье в Москве памятник, ставший местом памяти лидера оппозиции Алексея Навального.
Российские власти запрещают людям собираться в память о Навальном, и на мероприятиях в память об оппозиционере в России в течение двух дней были задержаны более 400 человек, сообщало издание "ОВД-Инфо".
Российские власти сообщили в пятницу, что Навальный умер в тюрьме в Ямало-Ненецком автономном округе. Соратники Навального подтвердили в субботу факт смерти оппозиционера. Власти не раскрывают, где находятся останки Навального, и не возвращают их близким.
Посол США посетила Соловецкий камень. Этот памятник жертвам политических репрессий стал одним из мест, где люди возлагают цветы в память о Навальном.
"Сегодня у Соловецкого камня мы скорбим по поводу гибели Алексея Навального и других жертв политических репрессий в России. Выражаем глубочайшие соболезнования родным, коллегам и сторонникам Алексея Навального. Его сила - вдохновляющий пример. Мы чтим его память", - сообщило в соцсетях посольство США в Москве.
В Москве у "Траурной стены" - бронзового памятника жертвам репрессий советских времен - полиция установила забор, чтобы не допустить сбора в память о Навальном.
В Москве люди возлагают цветы, чтобы почтить память Алексея Навального, к мемориалу Стена Скорби на проспекте Сахарова pic.twitter.com/Fyz534EFoz— ЭХО (@echofm_online) February 16, 2024
Навальный был убит в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
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