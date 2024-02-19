Нежно и с любовью! Как правильно брить интимную зону?

Во время бритья двигайте рукой плавно и осторожно. "Не прижимайте бритву к коже. На самом деле, если лезвие острое, оно должно сделать большую часть работы за вас. Бритье выполняется медленными, уверенными движениями руки в направлении роста волос. При этом срезается каждый волосок. Вы можете положить руку на живот чуть выше лобка, чтобы кожа была гладкой и подтянутой", - говорит консультант.

Будьте осторожны при бритье в противоположном направлении! "Если вы не добились желаемого результата при бритье по направлению роста волос, нанесите больше геля и попробуйте в противоположном направлении. Имейте в виду, насколько чувствительна кожа в зоне бикини, поэтому чем меньше движений бритвой, тем лучше", - напоминает Арта Богданова.

Ополосните и вымойте бритву

После бритья ополосните зону бикини прохладной водой, чтобы закрыть поры. Или же воспользуйтесь влажной салфеткой и прижмите ее к коже на минуту или две. Это уменьшит раздражение. После этого вытрите кожу насухо. Обязательно очистите бритву и отложите ее в сторону, чтобы она высохла. Не оставляйте ее мокрой - вода затупит лезвия.