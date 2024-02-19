Нежно и с любовью! Как правильно брить интимную зону?

Хотя и на сегодняшний день предложение способов избавления от лишних волос достаточно широко - ваксинг, эпиляция, депиляция, лазерные процедуры - бритье по-прежнему остается самым популярным способом. Хотя может показаться, что инструкция в этом процессе излишня, это не так, ведь неосторожное бритье может раздражать кожу, вызывать врастание волос под кожу и даже вызывать серьезные кожные воспаления. Особенно, если речь идет о деликатной зоне бикини, о которой мы и поговорим…
Вместе с консультантом Apotheka Артой Богдановой мы обсудим, как правильно брить волосы в интимной зоне и что нужно учитывать в этом процессе.
"Кожа будет в большей или меньшей степени травмирована независимо от выбранного метода удаления лишних волос, но существует множество мер, которые помогут вам минимизировать раздражение и быстрее восстановить кожу", - говорит консультант Apotheka Арта Богданова.
Подготовьте и выберите необходимые инструменты
Перед бритьем необходимо приобрести все необходимое - подходящую бритву и гель для бритья.
"Чем больше лезвий у бритвы, тем меньше раз она будет раздражать кожу, а особенно в зоне бикини, где кожа чувствительна, следует учитывать этот факт! Еще я бы рекомендовала выбирать бритву, на которой уже есть дополнительная смазка. подушечки", - говорит консультант Арта Богданова.
Однако если у вас есть одноразовая бритва, после использования ее следует выбросить! "Одноразовые бритвы предназначены для одноразового использования, но мы прекрасно понимаем, что в реальности они используются много раз. Даже если вы промываете и очищаете бритву после бритья, лезвие все равно изнашивается быстрее, чем при использовании сменных бритв. Тупые лезвия могут увеличить риск раздражения кожи", - говорит Арта Богданова.
Если волосы сильно отросли, рекомендуется сперва до 6 мм подстричь их ножницами.
Увлажняйте кожу в ванне или душе
Перед бритьем обязательно увлажните кожу. Примите ванну или душ в течение не менее 5 минут. Это поможет увлажнить кожу, смягчить ее и облегчить срезание волосков. "Если фолликулы мягкие, волоски будет легче сбрить с первого раза. Если вы хотите помыться, сделайте это перед бритьем, иначе вы еще больше раздражите свежевыбритую кожу", - предупреждает консультант.
Если не до душа или ванны, а бриться необходимо, можно воспользоваться влажной салфеткой или полотенцем, держа их на обрабатываемом участке не менее пяти минут.
Попробуйте пилинг!
Хотя может показаться, что использование пилинга в интимной зоне будет агрессивным, это не так. Использование мягкого скраба значительно облегчит бритье. "Скраб разглаживает волоски в одном направлении, в десять раз облегчая работу бритвой. Он также удаляет омертвевшую кожу, благодаря чему бритва может еще ближе подъехать к корню волоса", - объясняет Арта Богданова.
Гель для бритья
Самое главное правило - никогда не брейтесь без какой-либо смазки! Зона бикини чувствительна, поэтому вместо привычной пены для бритья рекомендуется использовать гель для бритья.
"Гель обеспечивает более легкое скольжение, а его прозрачность позволяет видеть, как идет процесс. Лучше всего использовать гель для бритья без ароматизаторов, специально разработанный для зоны бикини", - советует консультант.
Бритье - нежными и плавными движениями
Во время бритья двигайте рукой плавно и осторожно. "Не прижимайте бритву к коже. На самом деле, если лезвие острое, оно должно сделать большую часть работы за вас. Бритье выполняется медленными, уверенными движениями руки в направлении роста волос. При этом срезается каждый волосок. Вы можете положить руку на живот чуть выше лобка, чтобы кожа была гладкой и подтянутой", - говорит консультант.
Будьте осторожны при бритье в противоположном направлении! "Если вы не добились желаемого результата при бритье по направлению роста волос, нанесите больше геля и попробуйте в противоположном направлении. Имейте в виду, насколько чувствительна кожа в зоне бикини, поэтому чем меньше движений бритвой, тем лучше", - напоминает Арта Богданова.
Ополосните и вымойте бритву
После бритья ополосните зону бикини прохладной водой, чтобы закрыть поры. Или же воспользуйтесь влажной салфеткой и прижмите ее к коже на минуту или две. Это уменьшит раздражение. После этого вытрите кожу насухо. Обязательно очистите бритву и отложите ее в сторону, чтобы она высохла. Не оставляйте ее мокрой - вода затупит лезвия.
"Необходимо тщательно промывать бритву после каждого использования, так как на ней быстро накапливаются отмершие клетки кожи и сбритые волосы, которые, соединяясь с водой, создают благоприятную среду для роста бактерий. Это означает, что при следующем использовании бритвы бактерии попадут на травмированные участки на поверхности кожи, и может развиться воспаление", - говорит Богданова.
Позаботьтесь о коже!
Когда кожа высохла, вы можете нанести увлажняющий крем для тела или масло, чтобы освежить и успокоить ее.
"Наносите неароматизированный увлажняющий крем без содержания спирта, чтобы сохранить влагу и избежать пересушивания кожи, которое вызывает дополнительное раздражение. Не рекомендуется использовать средства, содержащие спирт, ментол, мяту - они могут раздражать кожу, вызывая нежелательные побочные эффекты, такие как сильная сухость и аллергические реакции. Я рекомендую успокаивающие средства с алоэ вера или маслом жожоба", - говорит Богданова.
После процедуры выбирайте свободную и "дышащую" одежду, которая не будет раздражать травмированную кожу. Также не стоит носить одежду из синтетических тканей.
Статья вышла в сотрудничестве с Apotheka.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!