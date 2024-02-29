Вентспилсский свободный порт сообщает порталу tv3.lv, что в случае военной угрозы его работа продолжится в сотрудничестве с Министерствами сообщения и обороны.

"Дирекция порта в сотрудничестве с Министерством обороны и Министерством сообщения, может определить приоритетное обслуживание для тех судов, которые перевозят грузы в целях государственной обороны, а также для других судов, которые могут понадобиться в кризисной ситуации. Вентспилсский порт будет сотрудничать с координирующим учреждением в вопросах эвакуации гражданского населения", - заявили в порту.

Муниципалитет Лиепаи также указал, что в случае активных боевых действий, происходящих в восточной части Латвии, эвакуация и портовые операции осуществляются в соответствии с Законом "О чрезвычайной ситуации и чрезвычайном положении".

На вопрос, готов ли город принять большое количество людей, Лиепайский муниципалитет ответил, что на территории Лиепаи и Южного Курземе определено 154 места для размещения в общей сложности до 35 000 жителей.

В программе TV3 президент Эдгар Ринкевич напомнил, что вопрос нашей государственной обороны - это не только ответственность наших союзников, но и наша собственная способность быть готовыми,

и отметил, что в настоящее время у границ Латвии нет военной угрозы.

Самое ценное, что мы как общество можем сделать, - это быть информированными и участвовать в укреплении нашей государственной обороны, пишет портал.

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