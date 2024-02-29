Балтийское море, которое сейчас стали называть "озером НАТО", стало одним из самых безопасных мест, поскольку почти со всех сторон оно защищено союзниками Латвии. По этой причине все более актуальным становится вопрос о том, можно ли будет использовать Балтийское море как потенциальный путь эвакуации в случае серьезного конфликта, пишет TV3 Ziņas.
В нескольких статьях портал tv3.lv рассматривает возможные сценарии и текущую реальность, если бы жителям пришлось массово покидать свои дома.
Президент Латвии и должностные лица, а также зарубежные эксперты не видят прямой угрозы для Латвии со стороны страны-агрессора - России.
но не стоит успокаиваться и прятать голову в песок. Конечно, подобные сценарии рассматриваются и на самом высоком уровне.
Портал tv3.lv уже сообщал, что в случае возможного военного конфликта жители вряд ли смогут покинуть страну по суше, если захотят. У нас есть Курземе, которая уже давно стал "островом безопасности", где можно укрыться от опасности. Есть также Балтийское море, которое открывает путь в Скандинавию.
"Если Сувалкский коридор "отрезать" от стран Балтии, останется только море - через Скандинавию. Все зависит от того, насколько боеспособным будет российский Балтийский флот", - сказал майор НВС, офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.
На вопрос, есть ли вероятность того, что в случае войны люди смогут уехать на своих транспортных устройствах по морю, Слайдиньш ответил, что дорогу оставят для беженцев: «Возможно, движение будет ограничено и контролируемо, но коридор определенно для беженцев был бы оставлен".
Вентспилсский свободный порт сообщает порталу tv3.lv, что в случае военной угрозы его работа продолжится в сотрудничестве с Министерствами сообщения и обороны.
"Дирекция порта в сотрудничестве с Министерством обороны и Министерством сообщения, может определить приоритетное обслуживание для тех судов, которые перевозят грузы в целях государственной обороны, а также для других судов, которые могут понадобиться в кризисной ситуации. Вентспилсский порт будет сотрудничать с координирующим учреждением в вопросах эвакуации гражданского населения", - заявили в порту.
Муниципалитет Лиепаи также указал, что в случае активных боевых действий, происходящих в восточной части Латвии, эвакуация и портовые операции осуществляются в соответствии с Законом "О чрезвычайной ситуации и чрезвычайном положении".
На вопрос, готов ли город принять большое количество людей, Лиепайский муниципалитет ответил, что на территории Лиепаи и Южного Курземе определено 154 места для размещения в общей сложности до 35 000 жителей.
В программе TV3 президент Эдгар Ринкевич напомнил, что вопрос нашей государственной обороны - это не только ответственность наших союзников, но и наша собственная способность быть готовыми,
и отметил, что в настоящее время у границ Латвии нет военной угрозы.
Самое ценное, что мы как общество можем сделать, - это быть информированными и участвовать в укреплении нашей государственной обороны, пишет портал.
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