Судаленко называет подобные нормы дискриминирующими: "В моей практике были случаи, когда потерявшую работу одинокую женщину с ребенком тут же навестила комиссия для постановки ее семьи в СОП. Мы тогда в суде отстаивали ее право уволиться в поисках иной, более высокооплачиваемой работы".

Месяц не был в Беларуси - "тунеядец"

Не занятыми в экономике власти считают не только безработных белорусов, но и тех, кто провел за границей больше 30 дней, даже если речь идет о работе или учебе. Исключение - работающие в странах ЕАЭС (России, Казахстане, Армении, Кыргызстане), а также выехавшие на лечение или в командировку.

"Для работающих в одних странах действуют ограничения - повышенные тарифы ЖКХ, для других они не действуют. Тут уже не экономический подход прослеживается, а какой-то пропагандистский", - комментирует Лузгина.

"Когда я стал тунеядцем, точно не знаю, но в какой-то момент в "жировках" стала появляться запись о том, что я должен оплачивать услуги ЖКХ по тарифам, "обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат", - рассказывает минчанин Антон, который уже больше двух лет живет в Польше. В сентябре 2023 года Антон официально получил приглашение встать на биржу труда и посетить заседание комиссии по содействию занятости.