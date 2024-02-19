Долин о жизни в Латвии: "Надо соблюдать минимальные правила вежливости"

Он объяснил, что, например, даже если эта страна раньше была в составе СССР, то не стоит по умолчанию к людям на улице, в кафе и магазинах обращаться по-русски и ждать, что тебе по-русски ответят.

Долин добавил, что не сталкивался в Латвии с ненавистью или критикой в свой адрес:

"Мы живем в Латвии уже почти два года. О Латвии ходит огромное количество городских легенд по всей России.

Даже мои друзья очень антивоенных взглядов регулярно спрашивают: "Как вам там живется? Тяжело, наверное? Наверное, ненависть в каждом взгляде?". Честно слово, нет. Клянусь. Политики, наверное, иногда показывают себя не с лучшей стороны. Но мне кажется с начала ковида политики по всему миру показывают себя со своих худших сторон. Во всех странах без исключения. Россию здесь трудно переплюнуть".

Он также рассказал о своих лекциях, на которые приходят не только релоканты, но и жители Латвии. С его слов, не было ни одного случая, чтобы он мог назвать их отношение к себе некорректным. "Мой опыт такой", - подчеркнул Антон Долин, хотя он понимает, что многие могут ему не верить.

Кинокритик допускает, что Латвия может стать для него и его семьи домом: