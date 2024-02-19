Долин о жизни в Латвии: "Надо соблюдать минимальные правила вежливости"

Кинокритик Антон Долин в беседе с журналистом Виктором Бурдиным в новом выпуске Forbes Q&A рассказал о жизни в Латвии, куда он переехал с семьей после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
"Я не чувствую себя комфортно и безопасно практически нигде с момента начала войны.
Комфортно и безопасно - это не одно и то же. Что касается безопасности, я считаю, что это чистая паранойя, что кто-то будет гоняться за моей шкурой", - объясняет Антон Долин.
Он подчеркнул, что с момента начала вторжения РФ в Украину потерял чувство комфорта и так его обратно и не обрел: "Я его не ощущаю. Я не живу дома. Я не был у себя дома в Москве практически два года. О каком комфорте здесь можно говорить? В этом не виноват никто, кроме тех, кто виноват в происходящем!".
Долин полагает, что странно постоянно не думать о войне, будучи россиянином. Он отмечает, что за эти почти два года, что он живет в Европе, он не сталкивался с хамством или упреком в свой адрес из-за того, что он - россиянин.
"С моей точки зрения, когда твоя страна ведет большую войну и ты находишься в другой стране, а даже, возможно, в той стране, которая считает, что эта война направлена и против них тоже - например, я живу сейчас в Латвии, и там так на это смотрят, наверное, тоже не все, но очень многие - надо соблюдать какие-то минимальные правила вежливости", - заметил кинокритик.
Он объяснил, что, например, даже если эта страна раньше была в составе СССР, то не стоит по умолчанию к людям на улице, в кафе и магазинах обращаться по-русски и ждать, что тебе по-русски ответят.
Долин добавил, что не сталкивался в Латвии с ненавистью или критикой в свой адрес:
"Мы живем в Латвии уже почти два года. О Латвии ходит огромное количество городских легенд по всей России.
Даже мои друзья очень антивоенных взглядов регулярно спрашивают: "Как вам там живется? Тяжело, наверное? Наверное, ненависть в каждом взгляде?". Честно слово, нет. Клянусь. Политики, наверное, иногда показывают себя не с лучшей стороны. Но мне кажется с начала ковида политики по всему миру показывают себя со своих худших сторон. Во всех странах без исключения. Россию здесь трудно переплюнуть".
Он также рассказал о своих лекциях, на которые приходят не только релоканты, но и жители Латвии. С его слов, не было ни одного случая, чтобы он мог назвать их отношение к себе некорректным. "Мой опыт такой", - подчеркнул Антон Долин, хотя он понимает, что многие могут ему не верить.
Кинокритик допускает, что Латвия может стать для него и его семьи домом:
"Мы были уверены, что едем недели на две. Уже шла война. Уже нам рисовали Z на двери квартиры. Плохо все было, но мы думали, что скоро вернемся [...].
Намерения закончить дни в Риге, где мы сейчас живем, у меня нет. Нет намерения, но это не значит, что так не будет.
Потому что там мы оказались относительно случайно. Мой товарищ Виталий Манский тогда там проводил фестиваль "Артдокфест", за год до того, я в этом фестивале принимал участие как член жюри, он меня позвал и прислал приглашения для всей семьи".
На тот момент еще действовали ковидные ограничения, чтобы приехать, а потому было необходимо приглашение. Кроме фестиваля документального кино, причиной стало то, что в Риге базируется издание "Медуза", в котором Долин работает. Тем не менее кинокритик не скрывает, что надеется, что вернется в свой дом: "Мой дом - Россия".
Видео: Интервью с Антоном Долиным
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