Полиция Милана не дала оставить цветы в память о Навальном возле консульства России

В Милане полиция не разрешила возложить цветы к российскому консульству в память об Алексее Навальном, сообщает "Медуза".
По словам активистов, изначально сами сотрудники дипмиссии не разрешали им возложить цветы к российскому консульству.
Они обосновали это тем, что "не хотят дипломатических конфликтов".
Позднее сотрудники консульства вызвали полицию, которая сообщила активистам, что "во избежание нарушения общественного порядка оставлять предметы вблизи консульства не разрешается".
После этого активисты организовали еще один стихийный мемориал, но на этот раз на центральной площади города.
Как отмечает издание "Сирена", - это уже восьмой случай, когда представители иностранных государств мешают проводить акции в память о Навальном.
Галерея: Алексей Навальный
Навальный умер в пятницу, 16 февраля, в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал предполагаемой причиной смерти Навального оторвавшийся тромб.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
Видео: Последняя запись с Алексеем Навальным
Галерея: Алексей Навальный
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