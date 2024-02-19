"Я тебя люблю". Юлия Навальная сделала первый пост в Instagram после смерти мужа

"Вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда врут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.