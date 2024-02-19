Козловскис: массовое выдворение российских граждан маловероятно

Он пояснил, что решение Конституционного суда о необходимости знания российскими гражданами латышского языка для получения вида на жительство означает, что в Латвии можно продолжать действия, ранее предпринятые в данной связи.

Министр сообщил, что к концу ноября Латвию, предположительно, покинула примерно 1000 человек, а около 200 человек подали заявления на пересмотр срока на выезд.

Принудительного выдворения до сих пор не было, и маловероятно, что оно будет происходить в массовом порядке, поскольку отдельные случаи принудительного выезда будут происходить на разных этапах - либо человек смирится и уедет, либо попытается обжаловать решение.

Как сообщалось, Конституционный суд признал совместимым с основным законом страны положение, обязывающее граждан России подтверждать владение латышским языком для получения нового вида на жительство.

Суд постановил, что параграф 58 переходных положений закона об иммиграции в его нынешней редакции соответствует Сатверсме. Суд пришел к выводу, что, по сути, оспариваемая норма, если рассматривать ее системно в совокупности с другими правовыми нормами, предоставляет гражданам России реальную возможность получить новое правовое основание для дальнейшего проживания на территории Латвии при условии, что само лицо мотивировано предпринять необходимые для этого шаги. Таким образом, этим лицам обеспечивается возможность продолжать поддерживать уже сложившиеся социальные связи.

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