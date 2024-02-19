Смерть маленькой Юстине: обвинение рассказало, как отец с мачехой убили девочку

Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, отец и мачеха девочки привлечены к уголовной ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах - убийство совершено группой лиц и убит человек в беспомощном состоянии - и жестокое и насильственное обращение с несовершеннолетним, если это причинило ему физические или психологические страдания.

До сих пор полиция и прокуратура не разглашали обстоятельств убийства. Теперь же прокуратура заявила, что, согласно обвинительному заключению, двое обвиняемых, находясь по месту жительства в Резекненском крае и будучи в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликт из-за бытовых претензий к маленькой Юстине, поскольку не справлялись с воспитанием и уходом за девочкой.

Галерея: Округа, в которой было найдено тело Юстине