Видео ⟩ В Ропажи остановили очень пьяного водителя, после чего вскрылся еще ряд нарушений

В 13:30 в центре Ропажи был замечен автомобиль, водитель которого управлял им неуверенно, кроме того, у автомобиля был поврежден кузов. Когда стражи порядка остановили автомобиль, поведение водителя свидетельствовало о том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Не отрицал этого и сам водитель.