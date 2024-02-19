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Видео ⟩ В Ропажи остановили очень пьяного водителя, после чего вскрылся еще ряд нарушений

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В центре Ропажи остановили водителя без прав в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оказалось, что мужчина управлял автомобилем без ОСТА и действующего техосмотра, сообщает муниципальная полиция Ропажи.

В 13:30 в центре Ропажи был замечен автомобиль, водитель которого управлял им неуверенно, кроме того, у автомобиля был поврежден кузов. Когда стражи порядка остановили автомобиль, поведение водителя свидетельствовало о том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Не отрицал этого и сам водитель.

Тест на проверку алкоголя показал опьянение в 3,28 промилле. Мужчина был задержан для проведения дальнейших процессуальных действий.

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