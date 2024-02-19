SAB комментирует включение латвийских политиков в список разыскиваемых Россией лиц

Ситуация с лицами, включенными в российские розыскные списки, может меняться, поэтому ездить в страны высокого риска небезопасно как для тех, кто включен в списки, так и для всех остальных, говорится в отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB).
В бюро не комментировали план уточнить, включены ли в списки разыскиваемых лиц члены семей латвийских политиков, другие должностные лица, общественные деятели или журналисты. Вместо этого в бюро указали, что обрабатывают информацию в соответствии со своей компетенцией и нормативным регулированием, не разглашая это публично.
В SAB заявили, что ситуация с лицами, включенными в списки, может меняться, поэтому определить всех включенных лиц не представляется возможным.
Кроме того, существуют угрозы безопасности при поездках в страны с высоким уровнем риска как для жителей Латвии, включенных в список, так и для тех, кто не включен в него.
SAB призывает жителей Латвии тщательно оценивать необходимость поездок в Россию, Беларусь и другие страны высокого риска и по мере возможности их избегать. Также следует внимательно оценивать риски безопасности при транзите через третьи страны, которые могут сотрудничать с Россией.
Если все же есть необходимость в поездке в такую страну, SAB призывает перед поездкой получить рекомендации по путешествиям в Министерстве иностранных дел (МИД), а также договориться с юристом о возможном оказании помощи. Путешественники должны считаться с тем, что у латвийского государства ограничены возможности оказания помощи лицу в странах высокого риска.
Как сообщалось, независимое интернет-издание "Медиазона" обобщило данные об иностранных гражданах, объявленных российскими властями в розыск, обнаружив среди них десятки европейских, в том числе латвийских, политиков и должностных лиц, а также многих высокопоставленных украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против русских захватчиков.
"Медиазона" выяснила, что в розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, голосовавших за выход из договора о памятниках с Россией. Ни один из членов партии "Согласие", высказывавшейся против этого закона, в розыск объявлен не был.
Объявлены в розыск и несколько депутатов Сейма, не принимавших участие в том голосовании, а также министр внутренних дел Латвии Мария Голубева. Последняя тоже выступала за снос памятника и возглавляла МВД в тот момент, когда полиция задерживала протестующих у монумента 9 и 10 мая.
Также в розыске оказались 15 из 38 депутатов Рижской думы, проголосовавших за снос памятника советским солдатам, в том числе бывший мэр столицы Мартиньш Стакис и нынешний мэр Вилнис Кирсис.
Среди тех, кого ищет российская полиция - нынешний министр земледелия Арманд Краузе, министр финансов Арвил Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Во время голосования по памятникам в 2022 году все трое были депутатами Сейма.
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