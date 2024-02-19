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Видео ⟩ В Старой Риге агрессивный мужчина залез на капот автомобиля и разбил лобовое стекло

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В Старой Риге агрессивный мужчина залез на капот автомобиля и разбил лобовое стекло
В Старой Риге агрессивный мужчина залез на капот автомобиля и разбил лобовое стекло Фото: Ekrānuzņēmums no video

Портал TVNET получил информацию об агрессивном мужчине, который в минувшие выходные разбил припаркованный в Старой Риге автомобиль. Редакция обратилась в Госполицию, чтобы объяснить обстоятельства происшествия.

Видео: В Старой Риге агрессивный мужчина залез на капот автомобиля и разбил лобовое стекло

Об этом инциденте порталу TVNET сообщил аккаунт в соцсетях Sadursme, собирающий информацию от очевидцев. Инцидент произошел в воскресенье, 18 февраля, около ул. Кунгу, 16 в Риге.

Очевидец рассказал, что агрессивный мужчина пытался создать конфликт с водителем разбитого автомобиля, после чего ушел. Затем он вернулся, разбил боковое зеркало и ударил ногой по лобовому стеклу автомобиля, что засняли камеры видеонаблюдения.

В Госполиции сообщили, что владелец автомобиля не захотел, чтобы Госполиция возбудила уголовное дело, поскольку автомобиль имеет страховку КАСКО.

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